Il 23 marzo è stata inaugurata in Giappone la prima cassetta postale dedicata a Slowpoke.

Pokémon – la prima cassetta postale dedicata a Slowpoke

Siamo davanti all’ufficio postale Takamatsu Chuo di Takamatsu, la capitale della prefettura di Kagawa. I rappresentanti del servizio postale circondano la prima cassetta postale dedicata a Slowpoke, seduto in cima a essa e che appare anche, nelle sue forme evolute di Slowbro e Sloking, nelle illustrazioni sui lati.

Ma perché Slowpoke? Semplice, per l’amore sfrenato del Giappone per i giochi di parole. In Giapponese il nome di Slowpoke è “Yadon”, tratto da “udon”, il tipo di noodles che si dice che Kagawa produca in modo più delizioso di qualsiasi altro posto in Giappone. Kagawa si riferisce persino a se stessa come “Prefettura degli udon” nelle campagne turistiche.

Per questo sulla cassetta postale ci sono disegnati una ciotola di udon e, sul retro, Shellder mentre cerca di assaggiare di nascosto la deliziosa coda di Slowpoke, come da tradizione Pokémon. Infine c’è un disegno del ponte Seto Ohashi, che collega l’isola di Shikoku (di cui Kagawa fa parte) all’isola principale del Giappone, Honshu.

Per chi avesse dei dubbi questa è una cassetta della posta ufficiale, completamente funzionante, il che significa che puoi effettivamente lasciarci le tue lettere e fartele consegnare niente poco di meno dal nuovo furgone postale Slowpoke di Takamatsu.

A differenza di molti tie-up di anime/video giochi, la cassetta postale di Slowpoke è un’installazione permanente, quindi anche se non sei diretto a Takamatsu nell’immediato futuro, assicurati di passarci quando aggiungerai la città al tuo itinerario di viaggio in Giappone.

Se siete amanti dei Pokémon dovete sapere anche che in Giappone è facile trovare i Pokéfuta, ovvero i tombini dedicati al franchise. Essi sono davvero diffusi in tutto il Giappone dalle grandi città come Tokyo alle aree più rurali come la prefettura di Tottori (finora sono già stati installati in più di 150 località in tutto il paese).

Ricordo che in memoria del 10° anniversario del disastro di Tohoku, la regione settentrionale del Giappone, Aomori, ha ricevuto le sue prime due installazioni Pokéfuta.

