L’episodio 169 dell’anime di Black Clover ci mostra la madre di Asta!

Attenzione! L’articolo contiene spoiler sull’episodio 169 di Black Clover!

L’anime di Black Clover si concluderà ufficialmente con l’episodio 170 che andrà in onda il 30 marzo 2021 e sembra proprio che il penultimo episodio stia preparando il terreno per questo grande finale, anticipando alcuni importanti fatti che verranno approfonditi nella prossima puntata.

Asta ha iniziato il suo addestramento con Nacht per imparare a eseguire il Rituale del Vincolo del Diavolo. In questo modo Asta riuscirà a stabilire un contratto con un diavolo del suo grimorio ottenendo formalmente suo il suo potere. Nacht ha anche rivelato che il rituale è una cerimonia proibita che mette i poteri del diavolo al suo comando. Evocano quindi il diavolo e i due inziano a combattere.

Ma sembra che l’episodio abbia in servo un’altra sorpresa per i fan della serie, che per altro aspettavano da molto tempo, ovvero sapere chi è la madre di Asta!

Durante il rituale infatti, Asta comincia a vedere la silhouette di una donna misteriosa, con gli occhi verdi e capelli biondo cenere di media lunghezza con una singola ciocca che sporge verso l’alto dal centro della testa. Indossa una camicia bianca con maniche che le arrivavano appena oltre i gomiti. Sopra questo porta un gilet aperto di colore scuro e due cinture. La donna assomiglia in modo impressionante ad Asta, e c’è un motivo per questo: si tratta di sua madre.

L’episodio finale della serie scaverà a fondo sulla connessione tra la madre di Asta e il diavolo, e forse scopriremo finalmente chi è la madre, quali poteri magici ha e perché Asta è dovuto crescere in un orfanotrofio.

Se l’epidosio 170 non saprà rispondere a queste domande è molto probabile che la serie continuerà in seguito, ma questa è solo una supposizione e non c’è nulla di ufficiale. Di certo è questo che i fan della serie sperano, perché ci sono ancora troppe domande che meritano di ricevere una risposta.

