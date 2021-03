Luca, il nuovo film Disney Pixar diretto da Enrico Casarosa (La Luna), regista candidato al Premio Oscar, debutterà il 18 giugno.

Purtroppo, a differenza di quello che si credeva, il film non uscirà nelle sale cinematografiche ma sarà lanciato esclusivamente su Disney+. La buona notizia è che il film sarà sulla piattaforma di streaming senza costi aggiuntivi , quindi non ci sarà bisogno di avere Premier Access per guardarlo!

A proposito di Luca

Luca è un film d’animazione diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren. Luca è il 24° lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios ed è basato su “una storia ambientata in Italia”.

Casarosa ha dichiarato che Luca rappresenta una “storia profondamente personale” ispirata alla sua infanzia a Genova, in Italia, e che il protagonista era basato su se stesso, mentre Alberto sul suo migliore amico

Disney descrive così la storia del film, prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3):

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Il 25 febbraio 2021, in concomitanza con l’uscita del trailer e del poster ufficiale è stato annunciato una parte del cast del film, tra cui Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Barricelli, Saverio Raimondo e Jim Gaffigan.

Ricordo che Enrico Casarosa ha iniziato a lavorare come storyboard artist per L’era glaciale e Robots presso i Blue Sky Studios, oltre ad essere designer di alcune serie TV per Disney Channel.

Successivamente, comincia a lavorare per Disney Pixar Animation Studios, come storyboarder artist, su Cars – Motori ruggenti, Ratatouille e Up, con gli ultimi due vincitori dell’Oscar come miglior lungometraggio d’animazione.

Con The Brave (2012) Casarosa riceve la sua prima nomination al Premio Oscar.

