Black Clover 170

L’anime di Black Clover, adattamento dell’omonimo manga di Yuki Tabata, è ormai giunto alla fine e l’ultimo episodio andrà in onda il 30 marzo 2021.

L’anime ha pubblicato una clip di 15 secondi che anticipa il finale, e i riflettori sono puntati su Asta e Liebe.

Black clover episode 170 preview (Finale) pic.twitter.com/b4AQQrgX8G — BCinfo 🍀 (@BCspoiler) March 23, 2021

Nacht e Asta hanno immediatamente incominciato l’addestramento per fare in modo che Asta riesca a controllare il suo spaventoso potere demoniaco. L’obiettivo è riportare indietro il Capitano Yami Sukehiro e fermare la Triade Oscura prima che possa dare il via al rituale dell’Avvento di Qliphoth.

La breve clip dimostra che l’ultimo episodio sarà incentrato su Asta e sul suo demone Lieb, e mostra anche un Liebe bambino. Ci sono ancora molte cose lasciate in sospeso e non si sa se alcune domande troveranno mai una risposta in futuro.

Quello che sappiamo è che l’anime si concluderà con l’episodio 170 ma sono molti quelli che si aspettano un continuo. Per ora non ci resta che goderci l’ultimo episodio e aspettare notizie future.

Black Clover – manga e anime

Black Clover è un manga shonen di genere fantasy, azione e commedia, scritto e disegnato da Yuki Tabata. Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 16 febbraio 2015. I primi 250 sono raccolti in 25 volumi. In Italia è pubblicato da Planet Manga.

Attualmente il manga è arrivato al capitolo 286 e sta affrontando l’oscuro passato di Nacht.

La serie anime è prodotta da Studio Pierrot, andata in onda da ottobre 2017, è diretta da Tatsuya Yoshihara, con Kazuyuki Fudeyasu che scrive le sceneggiature, Itsuko Takeda che si occupa dei disegni dei personaggi e Minako Seki che compone la musica.

Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. La serie è disponibile su Crunchyroll Italia.

