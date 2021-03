Venerdì scorso ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

La serie originale prodotta dai Marvel Studios: The Falcon and The Winter Soldier ha debuttato come la più vista di sempre su Disney+ durante il suo weekend di apertura, dal giorno del suo debutto Venerdì 19 Marzo a Domenica 22 Marzo, e come titolo più visto in assoluto per lo stesso periodo di tempo su base globale, compresi i mercati internazionali (come quello indiano) in cui è attivo Hotstar.

The Falcon and The Winter Soldier, insieme alla prima serie live-action Marvel Studios, WandaVision, e alla seconda stagione della serie Lucasfilm: The Mandalorian, sono le tre serie originali Disney+ più viste al loro debutto nel weekend di apertura fino ad ora.

I restanti 5 episodi della serie, ricordiamo, arriveranno su Disney+ ogni Venerdì alle ore 9 di mattina fino al prossimo 23 Aprile.

The Falcon And The Winter Soldier – la Serie TV.

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

