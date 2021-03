My Hero Academia 5, la quinta stagione dell’anime ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump, debutterà questo sabato 27 marzo 2021 in Giappone e non solo soltanto gli appassionati in preda dalla foga di voler vedere le nuove azioni eroiche di Deku e compagni.

Anche il papà del franchise, infatti, non vede l’ora che inizino di nuovo le trasmissioni e per dimostrare ciò ha diffuso un suo sketch con Ochako e Kinoko. Lo possiamo guardare qui di seguito:

E, ancora, la pagina a colori del Capitolo 306 di My Hero Academia, pubblicato lunedì 22 marzo tra le pagine del numero 16 di Weekly Shonen Jump, l’autore del manga ha creato un’atmosfera televisiva con Deku e Shigaraki in relazione alla ripresa dell’anime.

Ricordiamo che il primo episodio tratterà eventi originali non tratti dal manga, e possiamo rileggere qui la sinossi:

“Deku e il resto della classe 1-A del corso per eroi del Liceo Yuhei sono in classe quando ricevono improvvisamente una notifica d’allenamento d’emergenza. Lo scopo dell’addestramento è di simulare l’infiltrazione dei villain all’interno del Liceo Yuhei. I villain saranno interpretati da Nejire e Tamaki dei Big Three. I membri della classe 1-A si ritrovano quindi ad ingaggiare uno scontro estenuante mentre usano i loro Quirk“.

In merito allo staff, Kenji Nagasaki è il responsabile di produzione presso studio BONES e Masahiro Mukai è il regista. Yousuke Kuroda è alla sceneggiatura, Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima si occupano del character design e Yuki Hayashi alle musiche.

La opening è intitolata No.1 ed è eseguita dalla band DISH. La ending, invece, è cantata dalla band The Peggies col pezzo Ashiato (Impronte).

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 306 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione esordirà in Giappone il 27 marzo 2021.

My Hero Academia: cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

