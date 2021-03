Dopo aver interpretato J. Jonah Jameson nella trilogia Spider-Man di Sam Raimi e nella serie animata, J.K. Simmons è apparso un po’ a sorpresa nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home, diventando così il primo attore a interpretare un’altra versione dello stesso personaggio anche all’interno del Marvel Cinematic Universe.

J. Jonah Jameson tornerà in Spider-Man: No Way Home?

Dopo questo cameo sono in molti a immaginare, oltre alla chiacchieratissima presenza di Andrew Garfield, anche un più probabile ritorno di J.K. Simmons nel prossimo Spider-Man: No Way Home, terzo stand-alone dedicato a Peter Parker targato Marvel Studios e Sony Pictures.

Nel corso di un’intervista con ComicBook.com incentrata sui suoi molti ruoli nei Film tratti dai fumetti Marvel e della DC, J.K. Simmons è stato interrogato sulla prossima apparizione di J. Jonah Jameson e, pur non rispondendo in modo diretto alla domanda, l’attore ha ribadito che molto probabilmente rivedremo il personaggio in futuro:

“Sono abbastanza sicuro che la gente sappia che potrei farmi vedere di nuovo nella terra di Spider-Man…”

Di seguito potete visionare anche il video dell’intervista:

J.K. Simmons on #SpiderManNoWayHome! “I’m pretty sure people know that I might be showing up in Spider-Man Land again…” via: ComicBook pic.twitter.com/Pfx7OHfjEI — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) March 22, 2021

Se non è un’ammissione, allora poco ci manca, quindi non ci resta che aspettare di vedere il terzo film di Spider-Man questo Dicembre.

Non sappiamo al momento se J. Jonah Jameson avrà un cameo come nel secondo film o un ruolo più ampio in Spider-Man: No Way Home ma, stando alle indiscrezioni degli ultimi mesi, il personaggio potrebbe fungere da personaggio che potrebbere unire anche i prossimi progetti del Sony Pictures Universe of Marvel Characters, tra cui Morbius e Venom: La Furia di Carnage all’MCU.

Spider:Man: No Way Home – trama e cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Nel film oltre a Tom Holland nel ruolo del protagonista ci saranno anche: Zendaya nei panni di MJ e Jacob Batalon nei panni di Ned Leeds, ma ci sono un sacco di rumor sul casting di questo film che circolano in rete da un po, ancor prima dell’inizio delle riprese.

Si dice infatti che la pellicola Sony/Marvel vedrà il ritorno sugli schermi degli interpreti della trilogia di Sam Raimi, come Kirsten Dunst nei panni di MJ e Alfred Molina nei panni di Doc Ock (Ruolo poi confermato).

