Secondo un rumor emerso online da alcune fonti nel corso delle ultime ore, non confermato e nè smentito al momento, sembrerebbe in produzione un film animato di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, attuale hit manga dalla penna di Gege Akutami serializzato su Weekly Shonen Jump.

Un dominio relativo al sito web del film animato sarebbe anche apparso, ovvero: https://jujutsukaisen-movie.jp.

Adesso, qualora le voci emerse fossero fondate, potrebbe trattarsi del sequel della serie anime al momento in corso di trasmissione in Giappone presso Studio MAPPA poichè, e forse non sarà una coincidenza, si appresta a concludersi questo venerdì 26 marzo 2021.

Se così fosse, lo studio di animazione seguirebbe la stessa scia intrapresa dall’anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, per la quale Studio Ufotable ha creato un film come sequel diretto alla prima serie animata.

Un metodo che si è rivelato fra l’altro un grande successo.

Non ci resta che attendere l’eventuale conferma o smentita del rumor. Vi invitiamo, pertanto, a prendere il tutto con la dovuta cautela e, per il momento, a godere del finale di stagione di Jujutsu Kaisen fissato per venerdì 26 marzo.