Nel 2019, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato al San Diego Comic-Con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, il primo film del Marvel Cinematic Universe incentrato su un supereroe asiatico della Marvel che, oltre ad introdurre il vero Mandarino interpretato da Tony Chiu-Wai Leung, vedrà un cast composto principalmente da attori e attrici di origini asiatiche.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings slitta nuovamente

Originariamente previsto per un’uscita a Febbraio 2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings era stato inizialmente posticipato a Maggio 2021 e successivamente al 9 Luglio 2021, data che sembrava inizialmente definitiva fino a quest’oggi. Seguendo infatti il posticipo di Black Widow a sua volta posticipato proprio al 9 Luglio, anche Shang-Chi di conseguenza stato ulteriormente posticipato, per l’esattezza di due mesi, al 3 Settembre 2021 ma questa volta non in contemporanea su Disney+.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: trama e cast

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings introdurrà il primo supereroe asiatico dell’Universo Cinematografico Marvel, interpretato da Simu Liu.

Il film segue la storia di Shang-Chi, un giovane ed abile guerriero esperto di arti marziali in fuga dal proprio passato, quando viene coinvolto in una misteriosa vicenda che conduce alla pericolosa organizzazione nota come i Dieci Anelli. Come detto questa pellicola presenterà al pubblico il vero Mandarino, menzionato nel primo Iron Man e anticipato in Iron Man 3, che sarà interpretato da Tony Leung.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nelle sale cinematografiche il 3 Settembre 2021. Nel cast troviamo Simu Liu (Shang-Chi), Tony Leung (Wenwu/il Mandarino), Awkwafina (Katy), Meng’er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Ronny Chieng (Jon Jon), Fala Chen (Jiang Li) e Florian Munteanu (Razor Fist).

Questa la sinossi ufficiale:

Marvel Studios’ Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli racconta la storia di Shang-Chi, un abile guerriero che deve affrontare un passato che pensava di aver lasciato alle spalle quando viene coinvolto nella rete di una misteriosa organizzazione nota come i Dieci Anelli.

Shang-Chi farà parte dei Film della Fase 4 dell’MCU.

