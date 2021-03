L’uscita del film Black Widow è stata spostata ancora una volta.

Inizialmente previsto per il 29 Aprile 2020, il film su Natasha Romanoff – Black Widow è stato rinviato prima a Novembre 2020 e poi a Maggio 2021 a causa della pandemia che sta tenendo chiusi i cinema di mezzo mondo.

Marvel Studios e Disney hanno ora comunicato che negli Stati Uniti d’America il film arriverà il 9 Luglio 2021 al cinema e in streaming su Disney+.

Su Disney+ si pagherà a parte l’accesso anticipato, come successo con Mulan.

Di seguito il nuovo poster:

Inoltre c’è una nuova data di uscita anche per Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, in arrivo il 3 Settembre.

A proposito di Black Widow

Ispirato al personaggio dei fumetti Marvel di Stan Lee, Don Rico e Don Heck, Black Widow è diretto da Cate Shortland (Somersault) su sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Godzilla vs Kong); la sceneggiatura è basata su una storia originale di Jac Schaeffer e Ned Benson.

È prodotto da Kevin Feige ed è il 24° film del Marvel Cinematic Universe e il primo della Fase 4.

Il cast include Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff – Vedova Nera, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian, Rachel Weisz nei panni di Melina Vostokoff, William Hurt che riprende Segretario Thaddeus “Thunderbolt” Ross, O-T Fagbenle nella parte di Rick Mason e Ray Winstone nel ruolo di Dreykov.

A seguito degli eventi visti nel film Captain America: Civil War del 2016, Natasha Romanoff si ritrova da sola e costretta ad affrontate una pericolosa cospirazione che ha legami con il suo passato.

Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di abbatterla, Natasha dovrà confrontarsi con la sua storia di spia e con le relazioni infrante prima di diventare una degli Avengers.

