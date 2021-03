Supergirl 6 – trailer e tematiche della stagione finale

Il primo episodio, Rebirth, andrà in onda il 30 Marzo su The CW.

La sesta e ultima stagione di Supergirl debutterà sulla rete tv statunitense The CW il 30 Marzo 2021 con l’episodio intitolato Rebirth.

Jessica Queller, showrunner della serie, ha dichiarato a Entertainment Weekly che le tematiche della stagione saranno il potere, l’abuso di potere e i limiti del potere.

Gli eroi si troveranno a prendere delle decisioni per cui dovranno capire fin dove potranno spingersi.

Le tematiche sono state influenzate dal movimento Black Lives Matter e dalla pandemia: l’emergenza sanitaria sta facendo sentire senza potere molte persone, la stagione finale cercherà di riflettere su quale esempio le persone con il potere, gli eroi, possono dare e come possono aiutare le persone a sentirsi più forti.

In apertura il trailer della stagione 6, appena pubblicato da The CW.

Ricordiamo che la serie si comporrà di 20 episodi, trasmessi in due tranche intervallate dal finale di stagione di Superman & Lois.

Supergirl Stagione 6 – la sinossi del primo episodio

ATTENZIONE AGLI SPOILER SUL FINALE DELLA STAGIONE 5!

Mentre Brainiac è in fin di vita dopo aver cercato di fermare Lex, Supergirl e il suo team si precipitano a salvarlo, ingaggiando una battaglia epica contro Gamenmae.

Dopo aver sconfitto Leviathan, Kara rivolge la propria attenzione verso Lex, che ha usato la piattaforma Obsidian per fare il lavaggio del cervello a mezzo mondo al fine di amarlo e seguirlo a tutti costi — a prescindere dalle azioni terribili che compie.

Sapendo quanto questo renda pericoloso suo fratello, Lena recluta tutta la squadra – Alex, J’onn, Dreamer, Kelly e Brainiac, ma Supergirl capisce che l’unico modo per fermare veramente Lex è sacrificare se stessa.

A proposito di Supergirl

Sviluppata da Ali Adler, Greg Berlanti e Andrew Kreisberg, Supergirl ha debuttato il 26 Ottobre 2015 sulla rete CBS; dalla stagione 2 la serie viene trasmessa su The CW.

Il cast include Melissa Benoist (Kara Zor-El / Supergirl), Mehcad Brooks (James Olsen / Guardian), Chyler Leigh (Alex Danvers), Jeremy Jordan (Winn Schott / Giocattolaio), David Harewood (J’onn J’onzz / Martian Manhunter), Calista Flockhart (Cat Grant), Chris Wood (Mon-El), Floriana Lima (Maggie Sawyer), Jesse Rath (Brainac) e Katie McGrath (Lena Luthor).

A questi nella sesta stagione si aggiunge la debuttante Eliza Helm nel ruolo della giovane Cat Grant.

In Italia va in onda in prima visione assoluta su Premium Action e in chiaro in prima tv su Italia 1.

Acquista le storie a fumetti di Jeph Loeb e Michael Turner