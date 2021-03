One Piece 1008 – le prime anticipazioni

Attraverso le copie staffetta del numero 17 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto da lunedì 29 marzo 2021, apprendiamo le prime anticipazioni di storia e immagini di One Piece 1008, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1008

Invitiamo a non andare oltre con la lettura dal momento che riporteremo le prime anticipazioni del nuovo capitolo del manga focalizzato all’interno dell’arco narrativo del Paese di Wano (saga dei Quattro Imperatori).

A voi di seguito:

Titolo provvisorio: Il Leader dei banditi Atamayama: Ashura Doji;

Oden rivela che ha raggiunto il futuro grazie ai poteri di Toki;

Ashura Doji non gli crede e lo colpisce con la spada. Oden non sanguina;

Si tratta di un falso Oden ricreato da poteri di Kanjuro;

All’improvviso esplode una bomba che coinvolge il falso Oden e Ashura;

Jack arriva sul luogo dove si trovano i Foderi Rossi per fermarli. Inuarashi ingaggia lo scontro con Jack. Il resto scappa via per cercare Momonosuke;

Orochi è vivo;

C’è una scena con Yamato e Momonosuke;

Si ritorna alla battaglia tra Kaido nella sua forma ibrida e Big Mom contro la Peggiore Generazione di pirati;

Law dice che bisogna abbatterne uno dei due e Zoro è d’accordo;

Kid aggiunge che stare di fronte a due Imperatori l’uno al fianco dell’altro è come essere all’inferno.

Rufy conclude dichiarando che è già stato all’interno molte volte.

Emerge anche una prima tavola in bassa risoluzione che raffigura l’Imperatore Kaido nella sua forma ibrida generata dal Frutto del Diavolo: Uo Uo no Mi (Pesce Pesce) Modello Zoo Zoo Mitologico: Seiryuu (drago azzurro).

Il Capitolo 1008 di One Piece sarà disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1007 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 966 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito. “Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

