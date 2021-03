Planet Manga continua il gioco dei teaser sui prossimi annunci.

Ieri la pagina Facebook ufficiale ha pubblicato questo post, accompagnato da una immagine che richiama Alice nel Paese del Meraviglie:

Qualcosa qui non quadra: o non credete a chi scrive questi post oppure non siamo stati abbastanza chiari.

Bevetevi qualcosa di caldo, qui di indizi o di annunci non ce n’è nemmeno l’ombra.

Scusate se scriviamo un post così ma abbiamo fretta ed è già tardi.

Le ipotesi sono varie: da Alice in Murderland di Kaori Yuki (già autrice di Angel Sanctuary) a Okaeri Alice di Shuzo Oshimi (I Fiori del Male), passando per Alice in Borderland Retry di Haro Asou.

Oggi, invece, è stato pubblicato il seguente teaser:

Ci siamo fermati a riflettere. Questa cosa degli indizi ci ha preso un po’ la mano.

Magari domani i nuovi titoli che vi aspettano nei prossimi mesi ve li facciamo vedere chiaramente. Forse.

Questa l’immagine che lo accompagna:

Potrebbe trattarsi dell’artbook Water di Takehiko Inoue.

Non ci resta che attendere le comunicazioni ufficiali, previste per domani.

Planet Manga, i teaser dei giorni scorsi

Planet Manga ha aperto questa quattro giorni di teaser con l’indizio su Blue Lock, la serie di Muneyuki Kaneshiro (As the Gods Will, Jagan, entrambi editi da Edizioni Star Comics) e Yusuke Nomura di cui Planet Manga ha già pubblicato Dolly Kill Kill.

Secondo Hajime Isayama, autore de L’Attacco dei Giganti, Blue Lock è il manga che tutti i giapponesi dovrebbero leggere.

Il secondo indizio riguarda invece City Hunter, il cult di Tsukasa Hojo di cui Planet Manga ha pubblicato la Perfect Edition, il sequel Angel Heart e di cui è in corso lo spin-off City Hunter Rebirth:

Kaori Aoyama, quarant’anni anni, single, vive nel mondo reale e ama alla follia i manga di City Hunter.

Potete immaginare la sorpresa quando, dopo un incidente, si risveglia di nuovo ragazzina e si trova davanti Ryo Saeba!

