Editoriale Cosmo annuncia The Art of Mass Effect Trilogy

Se siete appassionati della grande saga di Mass Effect, una serie di videogiochi di ruolo ad ambientazione fantascientifica con protagonista il/la Comandante Shepard, allora forse saprete già dell’esistenza di The Art of the Mass Effect Trilogy, una raccolta di bozzetti e illustrazioni relativi proprio alla trilogia classica di Mass Effect.

La raccolta è corredata da dettagliate descrizioni dei bozzetti stessi, che però sono naturalmente in lingua inglese, ma grazie a Editoriale Cosmo fra poco sarà possibile godersi il volume in una edizione completamente in italiano!

L’arte della trilogia di Mass Effect: Director’s Cut – i contenuti della raccolta di lavori artistici

Arriva a maggio 2021, nella sua versione più ricca e articolata, la raccolta definitiva di bozzetti, sketch e studi che hanno dato vita alla più famosa trilogia fantascientifica del mondo videoludico!

Si tratta dell’arrivo di un nuovo titolo nella collana COSMO COMICS DELUXE.

L’epica trilogia fantascientifica di Mass Effect si mostra al suo top e in una veste nuova grazie alle tante illustrazioni originali presenti all’interno di questo artbook imperdibile per gli appassionata della longeva e amatissima saga.

Il volume L’arte della trilogia di Mass Effect: Director’s Cut giungerà quindi nella sua edizione più completa.

Come ho già accennato, si tratta di un’opera assolutamente ufficiale che è stata realizzata anche con il contributo degli stessi sviluppatori della trilogia videoludica originale di Mass Effect, ovvero lo studio Bioware.

Lo scopo di questa raccolta di immagini, bozzetti, illustrazioni e descrizioni è quello di condurre appassionati vecchi e nuovi della serie in un lungo ed esaustivo viaggio che ripercorre la storia del franchise, dai primissimi concept al cuore dei mondi alieni che definiscono questo iconico universo fantascientifico, il quale ha reclamato il suo posto nel pantheon dei migliori videogiochi di sempre, passando per tre generazioni di consolle!

