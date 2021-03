Batgirl avrebbe avuto un ruolo di primo piano nei due film sequel della Justice League di Zack Snyder che probabilmente non vedranno mai la luce.

Intervistato da Esquire, il regista ha spiegato di aver sempre voluto Barbara Gordon nei film e, con il Commissario Gordon in pensione, in Justice League 2 & 3 l’amata rossa di casa DC avrebbe giocato un ruolo più grande.

Nei piani futuri del regista, Batman si sarebbe sacrificato e il vuoto da lui lasciato come protettore di Gotham City sarebbe stato colmato da Barbara — finché il figlio senza super poteri di Superman e Lois non avesse raggiunto l’età giusta per diventare il nuovo Batman.

Barbara Gordon sarebbe potuta essere il mentore del nuovo Cavaliere Oscuro.

Batgirl – il film è ancora in sviluppo

DC Films ha annunciato il film su Batgirl nel Marzo 2017.

Ai tempi Joss Whedon era legato al progetto nei ruoli di scrittore, regista e produttore del film, basato sulla Barbara Gordon del rilancio New 52 della serie a fumetti di Gail Simone.

Nei mesi successivi il film ha fatto qualche passo avanti, ma a Febbraio 2018 è stato annunciato che Whedon aveva abbondonato il progetto.

Christina Hodson è quindi subentrata alla scrittura del film, ma da allora ha scritto le sceneggiature dei film Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) e The Flash, mentre Batgirl è rimasta nel limbo.

Nel corso dell’Analyst & Investor Day 2021 di AT&T, casa madre di WarnerMedia, è stata mostrata una infografica secondo la quale il film su Barbara Gordon sarebbe ancora in sviluppo.

Batgirl in Titans Stagione 3

In attesa di novità sul film di Batgirl, Barbara Gordon sarà tra i nuovi protagonisti della stagione 3 della serie tv Titans.

Interpretata da Savannah Welch, è il Commissario del Dipartimento di Polizia di Gotham City.

Un tempo vigilava le strade come parte della Bat-family, ma è stata costretta sulla sedia a rotelle dopo che il Joker le ha sparato.

Ha un rapporto battagliero con Bruce Wayne e la sua vita diventa ancora più complicata con il ritorno a Gotham di Dick Grayson, che riaccenderà la loro vecchia storia d’amore e darà il via a un nuova collaborazione nella lotta al crimine.

