Il gruppo di conservazione di videogiochi The Hidden Palace ha pubblicato più di 700 prototipi visti di rado e prime build di giochi per PS2. Ecco la descrizione ufficiale del gruppo e dei suoi fini così come compare sulla home del sito:

“The Hidden Palace è una comunità dedicata alla conservazione dei supporti di sviluppo di videogiochi (come prototipi, hardware, codici sorgente, grafica e altro). Questo sito Web può essere utilizzato come catalogo per gli articoli che noi e altri siamo in grado di raccogliere e condividere“.

I prototipi per PS2 pubblicati da The Hidden Palace

The Hidden Palace ha recentemente tenuto una lunga diretta su Twitch come parte di quello che è stato definito “Project Deluge”. Durante la trasmissione di sei ore sono state mostrate build pre-rilascio di una serie di giochi, tra cui Crash Bandicoot: L’ira di Cortex, God of War 2 e Final Fantasy X-2.

Nel suo annuncio del Progetto Deluge, il team di conservazione afferma che

“questi oggetti invecchiati sono stati miracolosamente salvati dall’essere distrutti, gettati via o venduti grazie agli sforzi erculei di una persona“.

Quel collezionista senza nome ha salvato tutto il contenuto “da solo” e ha anche permesso a The Hidden Palace di preservare e condividere la propria collezione “senza vincoli“.

Il numero attuale di giochi inclusi nel progetto è di 752, il che equivale a oltre 850 GB di software conservato e The Hidden Palace afferma di aver impiegato quasi un anno per verificare che tutto il contenuto fosse realmente differente da quello incluso nelle build finale di ogni gioco, utilizzando sia emulatori che console PS2.

Nonostante tutto questo lavoro, il team afferma che questa versione è solo la prima parte di Project Deluge e che ci sono ancora più dischi nella collezione che non sono stati ancora controllati. Con questo in mente, The Hidden Palace afferma che presto rivisiterà la collezione, facendola divenire ancora più grande di quanto originariamente previsto.

Acquistate PS2 QUI!