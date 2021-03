In occasione dell’uscita dell’adattamento anime del manga Requiem of the Rose King (Bara-Ō no Sōretsu ) di Aya Kanno sono stati aperti il sito ufficiale e l’account Twitter ufficiale dell’anime che hanno svelato lo staff principale e la prima key visual.

Questa la key visual:

Per quanto riguarda lo staff principale, la serie è animata dallo studio di animazione JC Staff con Kentaro Suzuki come regista della serie. Hiroki Uchida sta scrivendo le sceneggiature e Tsutomu Hashizume sta disegnando i personaggi. Il cast deve ancora essere rivelato.

L’anime di Requiem of the Rose King sarà presentato in anteprima questo autunno.

Requiem of the Rose King – il manga

La serie di manga giapponese Requiem of the Rose King è scritta e illustrata da Aya Kanno ed è stata serializzata sulla rivista Monthly Princess di Akita Shoten dall’ottobre 2013 e raccolta in 14 volumi tankōbon. La serie è ispirata al dramma shakespeariano di Riccardo III che segue le avventure del personaggio di Riccardo III durante il tumultuoso periodo della Guerra delle Rose (1455–1487) nella storia inglese.

In Italia la serie è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics:

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York… La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy! Sin dalla nascita, la vita del nobile Richard sembra segnata da una maledizione. Il suo corpo notoriamente “deforme” è custode di un inquietante segreto, e un destino di odio e di crudeltà incombe sul suo incerto futuro…

Il 6 Gennaio 2021 sul numero 2 della rivista Monthly Princess è stato pubblicato uno spin-off disegnato da Kineko Abegawa, intitolato Tokimeki! Baraou Gakuen (Batticuore! Accademia Re della Rosa).

Acquista il primo volume di Requiem of the Rose King