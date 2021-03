Edizioni BD potrebbe annunciare tre nuovi titoli del catalogo della casa editrice USA BOOM! Studios, della quale già pubblica Giant Days, Something is Killing the Children e Once & Future.

Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale la casa editrice ha annunciato l’evento online BOOM! BASTIC night! per Mercoledì 24 Marzo 2021 alle ore 21:00:

BOOM!BASTIC Night

Sta per succedere qualcosa in Edizioni BD, anzi…moltiplicate per tre!

Per svelarvi di più vi diamo appuntamento a mercoledì per la BOOM!BASTIC Night: un incontro (online) con Victorlaszlo88, Mauro Monti, Daniele, Marco, Simone e Werther, ore 21 sul canale Twitch di Cultura POP di Tom’s Hardware Italia!

Edizioni BD, ipotesi sugli annunci

I nomi dei partecipanti ci fanno venire in mente alcuni possibili annunci Edizioni BD targati BOOM! Studios:

i nuovi numeri di Something is Killing the Children di James Tynion IV & Werther Dell’Edera;

di James Tynion IV & Werther Dell’Edera; We Only Find Them When They’re Dead di Al Ewing (Immortal Hulk) & Simone Di Meo (Mighty Morphin Power Rangers);

di Al Ewing (Immortal Hulk) & Simone Di Meo (Mighty Morphin Power Rangers); le nuove serie dei Power Rangers illustrate da Marco Renna e Daniele Di Nicuolo;

illustrate da Marco Renna e Daniele Di Nicuolo; Seven Secrets di Tom Taylor (DCeased) & Daniele Di Nicuolo.

Non ci resta che attendere gli annunci ufficiali.

Edizioni BD, a proposito dei titoli Boom! Studios

Ricordiamo le serie Boom! Studios pubblicate attualmente da Edizioni BD:

Something is Killing the Children

James Tynion, nuovo sceneggiatore di Batman, e l’italiano Werther Dell’Edera (Il Corvo: Memento Mori, Le Voci dell’acqua) hanno lanciato nel 2019 questa serie action-horror con un primo numero andato esaurito negli USA il giorno stesso dell’uscita e ristampato più volte in pochi mesi, una storia che mescola misteri alla Twin Peaks, Buffy e Supernatural. Nella cittadina di Archer’s Peak c’è qualcosa che rapisce i bambini. Pochi fanno ritorno, raccontando storie orribili a cui nessuno crede. Ma un giorno fa la sua comparsa Erica Slaughter, una donna enigmatica che dichiara di voler eliminare la minaccia mostruosa che si nasconde in città…

Once & Future

Il Ciclo Arturiano torna a vivere in un’avventura moderna e dark per mano di Kieron Gillen (The Wicked & the Divine, Young Avengers) e Dan Mora (Klaus) in questa serie campione di vendite negli USA! Quando un gruppo di ultranazionalisti sfrutta un antico artefatto celtico per creare in Inghilterra un’utopia ariana, l’anziana cacciatrice di mostri Bridgette McGuire esce dal pensionamento per dar loro la caccia e rimettere a dormire le pericolose creature leggendarie che hanno risvegliato. Per farlo avrà bisogno però dell’aiuto del nipote Duncan, un mite professore che non ha idea di come si maneggi un’arma. Le pagine piene di azione, umorismo e magia di Once & Future lasceranno tutti i lettori senza fiato!

