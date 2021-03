Warner Bros. non ha intenzione di ripristinare lo SnyderVerse. Del resto, è stata molto chiara a riguardo, anche se ha finanziato la libertà artistica del regista con 70 milioni di dollari per terminare Zack Snyder’s Justice League alle sue condizioni.

Snyder ha quindi scelto di terminare il film con un finale aperto quando nessuno nella dirigenza vuole fare più di questi film. Justice League è un film che è andato oltre il budget e ha sottoperformato al botteghino quando è uscito la prima volta, e ora il progetto è stato rifinanziati con altri $ 70 milioni, escluso il marketing per Zack Snyder’s Justice League, pubblicato in esclusiva su HBO Max.

Visti i soldi spesi, se ci fosse un profitto qui sarebbe minimo, nella migliore delle ipotesi. Quindi è logico che si voglia andare avanti abbandonando lo SnyderVerse, e secondo Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia Studios intervistata da Variety, non hanno intenzione di #RestoreTheSnyderVerse.

“Apprezzo che adorino il lavoro di Zack e siamo molto grati per i suoi numerosi contributi alla DC. Siamo così felici che abbia potuto dare vita alla sua versione di Justice League perché non era nei piani fino a circa un anno fa . Con ciò arriva il completamento della sua trilogia . Siamo molto felici di averlo fatto, ma siamo molto entusiasti dei piani che abbiamo per tutti i multidimensionali personaggi DC che sono in fase di sviluppo in questo momento” .

Saroff ha inoltre condannato le azioni del lato tossico della base di fan di Snyder Cut, dicendo che non tollerano quel tipo di comportamento e che vorrebbero un fandom positivo:

“Non stiamo tollerando niente di tutto questo. Questo comportamento è riprovevole, indipendentemente dal franchise di cui parli o dall’attività di cui parli. È assolutamente inaccettabile. Sono molto delusa dai fan che hanno scelto di andare in quel posto negativo per quanto riguarda la DC, per quanto riguarda alcuni dei nostri dirigenti.

È solo deludente perché vogliamo che questo sia un posto sicuro. Vogliamo che la DC sia un fandom sicuro e inclusivo. Vogliamo che le persone siano in grado di parlare delle cose che amano, ma non vogliamo che sia una cultura dell’annullamento di cose di cui una piccola fazione non è contenta. Non ci occupiamo di questo. Si tratta di positività e celebrazione“.