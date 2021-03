Il capitolo 286 del manga di Black Clover introduce un nuovo Diavolo, uno dei più pericolosi in assoluto, Lucifugus, conosciuto come il Diavolo Supremo.

Attenzione! L’articolo contiene spoiler su Black Clover 286!

Il capitolo 286 è completamente incentrato sul passato di Nacht e ha confermato che la sua famiglia aveva effettivamente legami con i diavoli. La famiglia Faust, infatti, aveva studiato i diavoli e il loro potere per generazioni e aveva scelto Nacht come prossimo erede.

Nacht ha effettivamente talento e, grazie anche a una personalità che non teme il pericolo, riesce a stringere i contratti con i quattro diavoli Gimodelo, Slotos, Plumede e Walgner, contratti che mantiene anche nel presente.

Vedendo questo suo grande successo, il padre gli consegna uno strano braccialetto nella speranza che Nacht sia in grado di creare un contratto con un nuovo diavolo. A questo punto il padre spiega al figlio che il mondo sotterraneo è governato da tre diavoli: Gravità, Tempo e Spazio (i poteri che la Triade Oscura usa, quindi i membri sono probabilmente gli ospiti di quest’ultimi) e colui che li “sostiene” è il Diavolo Supremo, Lucifugus.

Lucifugus è uno dei diavoli di rango più alto collegati all’Albero di Qliphoth. Possiede un immenso potere magico. Per quanto riguarda il suo aspetto, Lucifugus è alto e snello, ha lunghe orecchie appuntite, due grandi corna simili a bue, un paio di ali e una lunga coda prensile.

Purtroppo, come ben sappiamo, Nacht non è in grado di controllare Lucifugus, che rilascia un miasma talmente potente da uccidere gran parte della sua famiglia, nonché Morgen, che sacrifica la sua vita per proteggere il fratello.

Probabilmente Lucifugus giocherà un ruolo importante nel futuro di questa serie. Mentre Black Clover continua, comincia a sembrare sempre più verosimile che Asta dovrà combattere da solo tutti i diavoli del mondo sotterraneo, quindi è fattibile pensare che dovrà vedersela anche con Lucifugus.

Acquista il primo volume di Black Clover