Final Fantasy VII Remake Intergrade è stato presentato alcune settimane fa. Esso è la versione PS5 dell’acclamato remake di Final Fantasy VII uscito l’anno scorso su PS4. Com’era ovvio aspettarsi, esso presenterà delle sostanziali differenze e miglioramenti grafici sulla nuova console Sony.

Dal video si possono subito notare grossi miglioramenti sulle texture, l’illuminazione e gli sfondi migliorati con risoluzioni 4K. Parlando proprio di 4K è bene notare che Final Fantasy VII Remake Intergrade supporterà due modalità selezionabili: quella visiva e quella grafica. La prima dà priorità alle performance del gioco, raggiungendo i 60fps e mantenendo stabile la fluidità di movimento. La seconda darà invece risalto alla grafica con il supporto al sopracitato 4K.

Sarà implementata la modalità foto e sarà personalizzabile in modo pressoché totale. Il DualSense sarà altresì supportato in modo da far calare ancora di più il giocatore nell’azione e negli scontri più adrenalinici. L’inserimento di Yuffie porterà poi a nuove battaglie e a nuovi momenti inediti che arricchiranno l’esperienza globale.

Final Fantasy VII Remake Intergrade – cosa sappiamo

Final Fantasy VII Remake (che avevamo recensito qui) sta per arrivare su PS5 con il nome di Final Fantasy VII Remake Intergrade e con un’espansione dedicata a Yuffie e un nuovo personaggio inedito di nome Sonon. Nel capitolo originale ricordiamo che Yuffie non compariva prima di lasciare Midgar.

Il gioco verrà pubblicato su PS5 il 6 ottobre 2021. In questa versione sono anche state rivedute le modalità di difficoltà e tutti i possessori della copia per PS4 potranno accedere a quella PS5 in maniera del tutto gratuita!

Queste notizie però vogliono anche dire che con tutta probabilità ci vorrà ancora del tempo prima di sapere altre notizie sulla continuazione di Final Fantasy VII Remake e i suoi capitoli successivi, di cui ancora non si sa un numero certo.

Final Fantasy VII Remake – Standard – PlayStation 4