Super Dragon Ball Heroes sta proseguendo la sua corsa rivisitando le Sfere Oscure, che di certo ricorderete essere già presente nell’altrettanto non canonico Dragon Ball GT. Come forse saprete, Super Dragon Ball Heroes è entrato in un nuovo arco narrativo denominato Space-Time War non molto tempo fa e ha segnato un grande cambiamento per Goku. E ora si aggiungono anche le Sfere Oscure. Scopriamo quale sarà il loro ruolo nell’anime di Super Dragon Ball Heroes!

Super Dragon Ball Heroes e le Sfere Oscure

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes.

L’aggiornamento è arrivato questo mese nell’episodio più recente di Super Dragon Ball Heroes. L’anime ha finalmente dato il via al nuovo arco, in cui Goku si trova in un nuovo Universo parallelo che è in qualche modo legato al suo mondo natale, e le Sfere del Drago Oscure vengono usate da un misterioso nemico.

L’arrivo è avvenuto per mano di un Saiyan Mascherato la cui reale identità resta ancora avvolta nel mistero. Il cattivo ha inviato le Sfere del Drago Oscure con una e due stelle a Freezer e Cooler per renderli più potenti: la fusione ha dato a ciascun fratello un enorme potere che ha costretto Goku a usare il suo Ultra Istinto.

L’arrivo delle Sfere del Drago Oscure è una aggiunta che potrebbe riservare alcune sorprese, per cui c’è molta curiosità riguardo ciò che sarà il loro reale ruolo nell’arco narrativo corrente.

Del resto, le Sfere Oscure sono state introdotte in Dragon Ball GT, anime non canonico. Ma ora che un Saiyan Mascherato ne ha preso il controllo non si può sapere quale sia il suo scopo e perché intenda usarle. Dopotutto, Dark Shenron è un’entità potente, ma le cose potrebbero funzionare in modo diverso per queste reliquie nel nuovo, infernale Universo.

Acquistate le Sette Sfere del Drago QUI!