La saga horror più famosa al mondo compie ben 25 anni. Resident Evil usciva per la prima volta nel 1996 su PS1. Arrivando a vendere l’incredibile cifra di quasi 110 milioni di unità, è uno dei franchise più venduti della storia videoludica. Il prossimo capitolo sarà Resident Evil Village in attesa per il 7 maggio 2021 su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e PC.

Sappiamo già che ad aprile ci sarà un nuovo Resident Evil Showcase che presenterà tante novità sul gioco in attesa. Già quello di gennaio aveva introdotto tante informazioni nuove. Questo traguardo comunque segna un nuovo inizio per la serie e Capcom sembra avere in mente grandi cose per una delle sue serie di punta. Già con l’inversione di rotta del settimo capitolo abbiamo capito che la casa di sviluppo è ben intenzionata ad ascoltare gli utenti e dar loro un’esperienza più vicina ai capitoli originali.

C’è inoltre da non dimenticarsi dell’esperienza multigiocatore di Resident Evil Re:Verse dove i giocatori potranno prendere le sembianze degli umani, ma anche come zombie e armi biologiche. Obiettivo delle partite sarà raccogliere le fiale di virus disseminate sulla mappa.

Proprio oggi, Capcom ha rivelato che si terrà una open beta del gioco a partire dal 7 aprile fino all’11 aprile, su PS4, Xbox One e PC (tramite Steam).

Resident Evil – storica saga di Capcom

Per festeggiare questo importante anniversario, Capcom regalerà Resident Evil VII Gold Edition su Google Stadia Pro a partire dal 1° aprile 2021. Sarà poi acquistabile sullo Stadia normale e i giocatori potranno inoltre calarsi nei ruoli dei vari personaggi della serie acquistando i classici titoli approfittando di numerosi sconti anche su altre piattaforme proprio in vita dei 25 anni della saga.

Non ci resta che aspettare il nuovo Showcase dedicato per avere nuove informazioni sull’imminente ottavo capitolo e scoprire cosa ci aspetta nel “villaggio“.

