Secondo Deadline sembra che il nuovo film Zatanna, adattamento dell’omonimo fumetto della DC Comics, annunciato durante un evento AT&T Investor nel luglio 2020, sarà sceneggiato da Emerald Fennell.

Zatanna – quello che sappiamo in merito

Emerald Fennell è di certo una scelta molto azzeccata, tenendo conto che ha recentemente vinto cinque nomination agli Oscar 2021 per la sceneggiatura di Promising Young Woman nonché è showrunner della seconda stagione di Killing Eve.

Anche J.J. Abrams Bad Robot Production lavorerà al film, previsto per uscire nelle sale cinematografiche, mentre Walter Hamada, presidente della DC Films, supervisionerà il progetto.

Inizialmente si pensava che il film sarebbe stato un’esclusiva di HBO Max.

Al momento, non abbiamo nessuna informazione aggiuntiva sulla produzione, né sugli attori, quindi non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori conferme.

Ricordo che questa è la terza volta nell’universo DC che un personaggio femminile è protagonista di un film.

Ma chi è Zatanna?

Zatanna è una famosa specialista di eventi paranormali per i supereroi DC, ed è un membro da molto tempo della Justice League.

Creata dallo scrittore Gardner Fox e dal disegnatore Murphy Anderson, Zatanna è apparsa per la prima volta su Hawkman nell’ottobre-novembre 1964. Zatanna è la figlia del mago John Zatara, apparso nel periodo d’oro dei fumetti e di Sindella, un membro della razza mistica “Homo Magi”.

Il suo cognome viene menzionato di rado e solitamente viene chiamata semplicemente Zatanna, mentre gli altri supereroi spesso la chiamano Zee o Z.

Il suo immenso potere fa sempre preoccupare altri membri della Justice League, sebbene sia sempre stata ritratta come una supereroina e mai come una “supercattiva”.

È comparsa nelle serie animate di Justice League Unlimited, Batman: The Animated Series, Smallville e Young Justice ed è stata tra i protagonisti del film d’animazione Justice League Dark. Ricordo che doveva apparire anche nel film sulla Justice League Dark di Guillermo del Toro prima di venire cancellato.

