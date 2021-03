Lando Calrissian, un personaggio dell’universo fantascientifico di Guerre stellari che ha debuttato per la prima volta nel film L’Impero colpisce ancora, è ufficialmente pansessuale. A confermare la notizia LucasFilm.

Lando Calrissian e la sua sessualità

Nel 2018 in un’intervista all’Huffington Post, il co-sceneggiatore di Solo, Jonathan Kasdan, alla domanda se vedeva Lando Calrissian come pansessuale, ha risposto affermativamente:

Direi di sì. C’è una fluidità nella sessualità di Donald e Billy Dee (ritratto di Lando), ha continuato Kasdan. Voglio dire, mi sarebbe piaciuto avere un personaggio più esplicitamente LGBT in questo film. Penso che sia il momento per questo, e amo la fluidità, una sorta di spettro di sessualità a cui Donald si rivolge e di cui i droidi fanno parte. Non ha regole rigide e veloci. Penso che sia divertente. Non so dove andrà a finire.

Daniel Glover ha aggiunto che la cosa è perfettamente normale, soprattutto visto che nello spazio le occasioni per fare sesso non sono molte. Naturalmente questo non sminuisce il concetto di pansessulità in generale, ma vuole ribadire che nello spazio non sei giudicato da nessuno e puoi essere te stesso senza alcun remore.

Non mi è sembrato così strano perché sento che se sei nello spazio è come se la porta fosse aperta! Non si è solo ragazzi o ragazze. No, è qualsiasi cosa. Questa cosa è letteralmente un blob. Sei un uomo o una donna? Tipo, chi se ne frega? Divertiti qui fuori.

Se ricordate c’è stato anche un flirt tra Han Solo e Lando nel film Solo, sebbene esso potrebbe venire interpretato in modo diverso a seconda di chi guarda.

Quello certo è che a giugno, Marvel Comics lancerà il Marvel Pride LGBTQ+ che presenterà covers dedicate al Pride con personaggi LGBTQ+ dell’universo di Star Wars. I fumetti Marvel Star Wars sono considerati canon ufficiali dalla LucasFilm, quindi, quando la Marvel Comics ha aggiunto Lando Calrissian alle copertine del Marvel Pride LGBTQ+, approvate dalla LucasFilm, non c’è più alcun dubbio alcuno. E può anche indicare una certa direzione per la prossima serie TV di Lando.

