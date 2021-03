La Marvel Comics pochi mesi fa aveva annunciato l’acquisto dei diritti di Alien e Predator.

Se adesso i fan statunitensi dello xenomorfo potranno mettere le mani sul primo numero della nuova serie a fumetti di Alien firmata da Phillip Kennedy Johnson, anche i fan di Predator vedranno presto l’arrivo di un nuovo fumetto targato Marvel.

Il nuovo fumetto Marvel di Predator!

La Marvel Comics pubblicherà a partire dal prossimo Giugno 2021 la nuova serie regolare a fumetti di Predator. Scritta da Ed Brisson (Iron Fist, Ghost Rider), e disegnata da Kev Walker (Doctor Strange, Doctor Aphra).

Di seguito potete vedere la copertina del Numero 1 di Predator, firmata da Leinil Francis Yu, mentre le variant cover saranno realizzate da Ryan Brown, Philip Tan, Rahzzah, Peach Momoko, David Finch, Inhyuk Lee, Ron Lim e Skottie Young.

L’albo è annunciato in arrivo nei comic stores Americani precisamente il 9 Giugno 2021:

Seguito dalle cover regular e variant:

Excited to hear Marvel's starting an ongoing Predator series this summer! Preview covers are dope! pic.twitter.com/CDNajjiRNX — Matt McMuscles (@MattMcMuscles) March 18, 2021

La sinossi ufficiale di Predator

Questa invece la sinossi ufficiale:

“Caccia. Uccidi. Ripeti. Nel prossimo futuro, una giovane ragazza vede la sua famiglia massacrata dal cacciatore più letale e temuto dell’universo: un Predator. Anni dopo, sebbene la sua nave stia insieme a malapena e il cibo inizia a scarseggiare, Theta non smetterà di battere le rotte spaziali finché il mostro Yautja che ha ucciso la sua famiglia non sarà morto… o lo sarà lei.”

Il lancio della serie a fumetti di Predator segue come detto in precedenza quello della nuova collana regolare dedicata a Alien, in vendita in America a partire da Marzo.

L’arrivo in casa Marvel delle licenze a fumetti di Alien e Predator era pressoché scontato tenuto conto che i diritti sui due franchise cinematografici sono passati alla Disney in seguito alla recente acquisizione della 20th Century Fox (oggi rinominata 20th Century Studios).

Precedentemente, i fumetti di Alien e di Predator erano editi negli Stati Uniti da Dark Horse Comics.

Cosa ne pensate della nuova serie di Predator edita dalla Marvel Comics? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!

Acquista il Funko Pop di Predator.