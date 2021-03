Ben Affleck potrebbe non voler tornare più nei panni di Batman, anche se gli venisse offerto di nuovi il costume. L’attore, come tutti sappiamo, era a lavoro su un film stand-alone dedicato al Cavaliere Oscuro, prima che il progetto collassasse e Warner Bros. virasse su nuovi piani per l’amato personaggio (che hanno portato alla realizzazione di The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson come protagonista).

La recente uscita di Zack Snyder’s Justice League ha però riportato al centro della scena quell’universo che proprio il regista stava costruendo, a partire da L’Uomo d’Acciaio e poi con Batman v Superman: Dawn of Justice; potrebbe quindi esserci magari spazio per nuovi progetti focalizzati sulla storia passata di quel Batman “maturo” di Affleck.

L’attore, però, tornerebbe nei panni dell’eroe dopo tutto ciò che è successo? Stando a recenti parole di Zack Snyder, la risposta alla domanda potrebbe non essere affermativa.

Ben Affleck potrebbe non voler tornare come Batman

In una recente intervista a MTV News, il regista ha parlato di potenziali serie ambientate nel mondo precedente a quello visto in Batman v Superman; secondo Snyder, tra le tante storie che si potrebbero esplorare ci sarebbero quelle relative ai primi anni di attività di Batman insieme a Robin, oppure personaggi come Martian Manhunter e Deathstroke che potrebbe portare un nuovo focus sul Cavaliere Oscuro.

Il regista però, nonostante trovi interessanti tutte queste opportunità, non è sicuro che Ben Affleck abbia effettivamente la voglia di tornare di nuovo nel DCEU; è noto a tutti infatti come sia l’attore che la stessa DC Films vogliano guardare al futuro e andare avanti.

In attesa, eventualmente, di scoprire se ci sarà modo di vedere ancora una volta Ben Affleck nei panni di Batman, ricordiamo che Zack Snyder’s Justice League è disponibile per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV; per chi volesse invece noleggiarlo, dal 1° aprile sarà possibile farlo su Sky Primafila e Infinity.

Nel cast del film troviamo Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons.

Questa la sinossi:

Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

