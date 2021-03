Lo scorso Venerdì ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DI THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Nel primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier abbiamo potuto vedere all’esordio di Wyatt Russel come interprete di U.S. Agent aka John Waker. E propio l’attore intervistato da USA Today, ha raccontato le differenze tra il suo personaggio e il personaggio di Captain America:

“Non credo ci siano stati molti personaggi nel Marvel Cinematic Universe ad aver avuto un dubbio simile al suo sull’adattarsi a questo tipo di mondo moralistico dei supereroi. È stato coinvolto in questo ruolo di Captain America e lo farà a suo modo, e vuole farlo molto bene. Ma il suo è un modo molto specifico, che ha imparato fondamentalmente come cacciatore di uomini addestrato. Voglio dire, è quello che fanno i Marines. Non sono come Steve Rogers, non sono boy scout. Sono qualcosa di più rozzo. Un sacco di volte i soldati mettono in gioco la propria stessa vita e i loro corpi in prima linea, ma spesso fanno ritorno con arti mutilati e tornano con la PTSD (disturbo da stress post-traumatico). È ciò che caratterizza Bucky ed è anche parte della storia di John Walker.”

L’attore, inoltre, ha elogiato l’interpretazione di Chris Evans nel ruolo di Cap e ha confermato che l’eredità del titolo e dello scudo del supereroe è una delle tematiche principali della serie:

“Ha fatto un lavoro incredibile. Quella era una versione molto diversa di Captain America, con molti meno problemi. Combatteva i nazisti ed aveva meno problemi interni da affrontare poiché tutti gli altri pensavano che lui fosse perfetto. È un ruolo difficile da interpretare, ed ha fatto un lavoro grandioso nel portare un vero conflitto nel personaggio. Chi altro può interpretare Captain America come Chris Evans? Nessuno. E la cosa bella di questo show è che parla proprio di questo: chi altro interpreterà Captain America? Questo tizio?“

Infine l’attore ha parlato del ruolo di John Walker nella Serie:

“E’ un personaggio complicato, ed è questo che mi ha attirato in lui. Sarà divertente vedere come questi tre ragazzi interagiscono in termini di identità. Penso di poter tranquillamente dire che è una serie sull’identità e su cosa significa per ogni persona specifica.”

The Falcon And The Winter Soldier – trama e cast

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

