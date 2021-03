Maschera Nera tornerà in scena in Batwoman 2, dopo la recente apparizione sul grande schermo in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn; la serie, dopo l’uscita di scena di Ruby Rose, ha dovuto cambiare nettamente direzione, introducendo una nuova eroina protagonista.

Tra i nuovi personaggi però, troviamo anche dei classici cattivi dell’universo di Batman, come appunto Maschera Nera; la seconda parte della stagione lo vedrà protagonista e, ora, possiamo avere un primo sguardo del cattivo in azione grazie ad un nuovo promo The CW.

In testa all’articolo, il promo dell’episodio “Rule” di Batwoman 2, che mostra appunto Maschera Nera.

Batwoman 2, arriva Maschera Nera e torna Kate Kane

Nel promo vediamo al centro dell’attenzione Ryan e la sua ex fidanzata Angelique, con uno sguardo sfuggente a Maschera Nera; come si può intravedere, il look del cattivo sembra essere fedele a quanto visto nei fumetti. Recentemente, il villain è stato interpretato da Ewan McGregor.

Come abbiamo potuto apprendere, protagonista di questa seconda parte della seconda stagione sarà anche Kate; il personaggio tornerà dunque, anche se non riprenderà i panni di Batwoman, ormai saldi sul corpo di un altro personaggio.

Kate, interpretata dall’attrice Wallis Day, svolgerà un ruolo importante per tutta la seconda parte di questa seconda stagione; gli episodi esploreranno cosa le è successo, mentre la Batwoman di Javicia Leslie continuerà a proteggere la città.

La Kate della Day è descritta come una “versione alterata”, una Kate irriconoscibile a causa delle ferie riportate dall’incidente; tenuta in ostaggio, è viva ma gravemente ferita e ricoperta di fasciature.

Ricordiamo che la seconda stagione di Batwoman debutterà in Italia su Premium Action prossimamente; la prima stagione della serie, composta da 20 episodi, è trasmessa in chiaro dal 28 dicembre su Italia 1.

La premiere di questa seconda stagione è intitolata proprio Cosa è successo a Kate Kane? (episodio diretto da Holly Dale e scritto dalla showrunner Caroline Driese) e vede la 25enne senza tetto di nome Ryan Wilder (Javicia Leslie) che entra in contatto col Batcostume di Kate, mentre la famiglia di quest’ultima la cerca disperatamente.

Intenzionata a non essere più una vittima, Ryan prende il costume e inizia ad affrontare i membri di una nuova gang chiamata la Società del Volto Falso per le strade di Gotham. Nel frattempo Jacob Kane (Dougray Scott) e Luke Fox (Camrus Johnson) lanciano le ricerche per ritrovare Kate, Mary Hamilton (Nicole Kang) lotta contro la perdita di un altro membro della famiglia, Sophie Moore (Meagan Tandy) combatte con le cose non dette al suo primo amore e Alice (Rachel Skarsten) è furiosa che qualcuno gli abbia sottratto la sua vendetta.

Allo stesso tempo, “Bruce Wayne” (Warren Christie) ritorna con il pretesto di cercare sua cugina, ma la verità è che rivuole il suo costume: si prepara quindi lo scontro tra gli impostori “Batwoman” e “Bruce”.

Nel cast della serie, oltre alla nuova entrata Wallis Day, troviamo Rachel Skarsten (Alice), Camrus Johnson (Luke Fox), Nicole Kang, (Mary Hamilton), Meagan Tandy (Sophie Moore), Dougray Scott (Jake Kane) Christina Wolf (Julia Pennyworth).

Fan della serie? Acquista Elegia. Batwoman