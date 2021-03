The Flash dovrebbe vedere il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di uno dei Batman del multiverso DC.

Intervistato da Deadline, il protagonista dei film di Tim Burton sul Cavaliere Oscuro ha frenato gli entusiasmi dei fan rispondendo con “un vedremo cosa succederà”.

L’attore, impegnato nella produzione della serie Dopesick per Hulu, non ha ancora letto il copione del film sul Velocista Scarlatto e sembrerebbe voler aspettare la stesura finale della sceneggiatura per prendere una decisione.

Quello che lo preoccupa maggiormente, tuttavia, è la pandemia.

Le riprese dovrebbe partire a fine Aprile presso gli studi di Warner Bros. a Leavesden, nel Regno Unito, e per questo motivo il 69enne attore sta tenendo sotto osservazione l’evolversi dell’emergenza Covid.

Una preoccupazione discriminante non solo il film DC, ma tutti i nuovi progetti cui si trova di fronte.

A proposito di The Flash

The Flash è diretto da Andy Muschietti, regista di IT parti 1 e 2 e del prossimo live action hollywoodiano de L’Attacco dei Giganti, su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

Nel film Barry Allen correrà attraverso varie dimensioni parallele dove incontrerà versioni alternative degli eroi DC, in una storia liberamente tratta dall’evento DC Comics Flashpoint.

Tra queste versioni differenti degli eroi dovrebbero esserci anche due Batman: il Cavaliere Oscuro interpretato da Michael Keaton e quello interpretato da Ben Affleck.

Il regista ha dichiarato che Affleck avrà una parte molto sostanziale nell’impatto emotivo del film; la relazione tra Barry e il Bruce di Affleck porterà un livello di emozione mai visto prima.

Il cast finora confermato include Ezra Miller, Ben Affleck, Sasha Calle — la nuova Supergirl, Maribel Verdú (Nora) e Kiersey Clemons (Iris West).

Billy Crudup ha lasciato il ruolo del padre di Barry per incompatibilità con le riprese di The Morning Show.

Si vocifera che nel film potrebbe apparire anche Danny DeVito, riprendendo il ruolo del Pinguino dai film di Tim Burton.

La produzione partirà a breve e l’uscita del film è prevista per il 4 Novembre 2022.

The Flash e il Multiverso DC

Walter Hamada, presidente di DC Films, ha recentemente spiegato al The New York Times come il pubblico sia ormai pronto per capire il Multiverso, che permette la coesistenza dei vari Batman interpretati da Keaton, Affleck e Pattinson o di un Velocista Scarlatto nei film The Flash e in Justice League e un altro nelle serie tv.

Tutto questo senza che i fan debbano scegliere uno, possono amare tutte le versioni — afferma Hamada.

Nel frattempo acquista The Flash Stagione 6 in Blu-ray