Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 25 marzo, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 25 marzo

Le uscite Marvel del 25 marzo

X OF SWORDS: DISTRUZIONE

Autori: Jonathan Hickman, Tini Howard, Pepe Larraz

11 marzo • 17×26 S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X of Swords: Destruction (2020) #1

• X of Swords, il gran finale!

• Il torneo per il destino di Krakoa si è concluso… e l’esito è stato tutt’altro che scontato!

• Jonathan Hickman proietta i mutanti verso il futuro grazie alle spettacolari tavole di Pepe Larraz (House of X)!

• Un finale che cambierà il mondo… a partire da Altromondo!

IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ/IL MERAVIGLIOSO REGNO DI OZ

Autori: Eric Shanover, Skottie Young

Marzo • 15×23, B.,

368 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: The Wonderful Wizard of Oz #1/8, The Marvelous Land of Oz #1/8

• La Nona Arte incontra un classico senza tempo amato da tutte le generazioni!

• Il mondo dei romanzi di L. Frank Baum nello splendore immaginifico e nella poetica dolcezza delle tavole di Skottie Young, con i testi del celebre scrittore Eric Shanover.

• Preparatevi a camminare lungo la strada di mattoni gialli per l’avventura più grande della vostra vita!

• Due grandi storie raccolte in un volume per tutte le tasche!

CONAN IL BARBARO 10

Autori: Jim Zub, Robert Gill, Luca Pizzari

25 marzo • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #17/18

• Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, continua il bimestrale dedicato al Cimmero di Robert E. Howard!

• La storia completa La maledizione della stella della notte!

• Disegni degli autori di Serpent War e Old Man Quill!

• Preparatevi a un Conan furioso e scatenato come non lo avete mai visto!

SIMBIONTE SPIDER-MAN VOL. 2: REALTÀ ALIENA

Autori: Peter David, Greg Land

Marzo • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: Alien Reality (2020) #1/5

• La seconda storia dedicata allo Spider-Man con il costume alieno!

• Il Tessiragnatele si ritrova in un mondo parallelo dove lo Stregone Supremo è… Hobgoblin!

• Ospiti speciali, il Dottor Strange e la Vedova Nera!

• Una gemma rétro firmata dal leggendario sceneggiatore di Incredible Hulk!

EXILES VOL. 3: ISTINTI INNATURALI

Autori: Chuck Austen, Judd Winick, Clayton Henry, Skottie Young, AA.VV.

Marzo • 17×26, C.,

304 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Exiles (2001) #26/37, X-Men Unlimited (1993) #41

• Continua la raccolta della serie cult dei primi anni Duemila!

• Il gruppo di transfughi dimensionali di nuovo nelle mani del suo creatore, Judd Winick!

• Lo storico crossover tra X-Men e Exiles ideato da Chuck Austen e Clayton Henry!

• Inoltre, l’arrivo nel team di una stranissima Illyana Rasputin!

L’INCREDIBILE HULK DI PETER DAVID VOL. 6: LA CADUTA DEL PANTHEON

Autori: Peter David, Gary Frank, Darick Robertson, John Estes, AA.VV.

Marzo • 17×26, C.,

280 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Tales to Astonish (1994) #1, Incredible Hulk vs. Venom (1994) #1, Incredible Hulk (1968) #420/426

• Un nuovo volume del fondamentale ciclo del Golia Verde scritto da Peter David!

• Hulk contro Hela, la regina asgardiana degli inferi. Qualcuno ha detto epico?

• E mentre Agamennone viene messo sotto processo, il Pantheon si appresta a vivere la sua ora più buia.

• Inoltre: una lunga avventura insieme a Hank Pym e Wasp, una battaglia inedita contro Venom, e Perché non vi sorprendano le tenebre, forse la storia di Hulk più toccante di sempre.

GUARDIANI DELLA GALASSIA 7

Autori: Al Ewing, Marcio Takara, Stefano Landini

Marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #7

• Dopo gli eventi di Empyre, è tempo di una pacifica conferenza tra i mondi!

• Se la mappa politica della galassia è stata ridisegnata, qual è il posto dei Guardiani?

• Ma soprattutto, perché tutti ce l’hanno tanto con Marvel Boy?

• Inoltre, una storia breve con Rocket e Groot!

AMAZING SPIDER-MAN 58

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason

25 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #55

• Il gran finale di Ultimi resti, la saga che sta stravolgendo il mondo del Ragno!

• Non guarderete mai più Norman Osborn e Kingpin con gli stessi occhi!

• Qualcuno sta per mettersi tra Peter Parker e Kindred!

• Un numero che vi lascerà con il fiato sospeso!

SAVAGE AVENGERS 16

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

25 marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #14

• Caccia al tesoro mortale!

• Conan guida un gruppo di Savage Avengers – con due fenomenali nuovi membri – alla ricerca di un prezioso amuleto mistico.

• C’è solo un piccolo problema: è in possesso del drago asgardiano Sadurang…

• …e nell’Era Hyboriana probabilmente non conoscevano il detto “non svegliare il drago che dorme”!

NEW MUTANTS 11

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

Marzo • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants #14

• La guerra contro Arakko e i suoi campioni è terminata, ma per alcuni dei Nuovi Mutanti la vita non sarà più la stessa!

• Intanto su Krakoa sta sorgendo un nuovo problema: l’educazione dei più giovani!

• Riusciranno Dani, Illyana, Shan e Warlock a essere un esempio da seguire?

• Inoltre, le origini di Amahl Farouk!

Marvel Integrale: Spider-Man Di J.M. De Matteis 3

Autori: J.M. DeMatteis, John Romita Jr, Denny O’Neil, Herb Trimpe

Data di uscita: 25 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #223, Marvel Team-Up (1972) #114/116

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

• La notte delle scimmie, il primo numero di Amazing Spider-Man firmato da J.M. DeMatteis!

• Tre estratti da Marvel Team-Up con altrettanti ospiti speciali al fianco del Tessiragnatele!

• Falcon! Il mitico Thor! La Valchiria!

• Un poker di racconti direttamente dal 1981 e 1982!

Capitan America 10 Marvel Masterworks

Maggiori Informazioni

Autori: Jack Kirby

Data di uscita: 25 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 296

Formato: 17X26

Contiene: Captain America (1968) #193/200 Captain America Annual (1971) #3, Marvel Treasury Special: Captain America’s Bicentennial Battles (1976) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

28,00 €

• Il ritorno del Re!

• Tornato alla Marvel nel 1975, Jack Kirby chiede e ottiene di occuparsi della serie regolare della Sentinella della Libertà…

• …e inaugura il proprio ciclo di storie con una saga fondamentale, quella della Bomba di Follia!

• Inoltre, un’incredibile minaccia aliena e un epico viaggio di Capitan America attraverso due secoli di storia statunitense!

Le uscite Panini Comics del 25 marzo

IL GROSSO

Autori: Daniele Daccò, Veronica Ciancarini

Marzo • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Ci sono tre persone, e vogliono tre cose diverse. Una è parecchio grossa, un’altra è molto subdola e la terza è una donna incinta decisamente incazzata. Non avete la minima idea di cosa stia per succedere in questa storia unica e graffiante che affronta senza remore temi come il desiderio, il rimpianto e cosa significhi davvero combattere. Una graphic novel

imprevedibile come la vitadall’estro di Daniele “Rinoceronte” Daccò e dal talento della giovane Veronica Ciancarini.

BLACKBIRD VOL. 1

Autori: Sam Humphries, Jen Bartel

Giugno • 17×26, C.,

168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Blackbird #1/6

Nina Rodriguez è convinta che dietro alla sua apparente normalità, Los Angeles nasconda un mondo magico abitato da creature malvagie. Primo problema: la gente crede che sia pazza. Secondo problema: non è pazza, ha ragione. Una storia spettacolare firmata da due incredibili talenti, Sam Humphries (Harley Quinn) e Jen Bartel (Black Panther).

Le uscite Disney del 25 marzo al 31 marzo

SUPERTOPOLINO 3410

31 MARZO

TOPOLINO 3410 con gadget • 14×18,5, B., 160pp., col.

Euro 8,90

PK – I GIORNI DI EVRON

Autore: Alessandro Sisti

25 MARZO • 20,5×28, C.,

48 pp., col. • Euro 9,90

La sfida fra Pikappa e il malefico alieno mutante Tuiroon giunge al quarto round con

una svolta imprevista: Paperopoli è in balìa dell’impero di Evron, il cui tiranno ora

è proprio Tuiroon! Per il papero mascherato non sarà facile rimettere a posto le cose,

tanto più che ignora cosa sia andato storto. Per fortuna al suo fianco si schierano nuovi

alleati, ma altri cambiano bandiera e – come se non bastasse – Pikappa ha l’amara

sorpresa di scoprire che il suo peggior nemico potrebbe essere… lui stesso!

Alle matite il ritorno di una vecchia conoscenza per tutti gli appassionati di PK!

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 12

Autori: AA.VV.

29 MARZO 2021 • 14,5×19,5, B.,

144 pp., col. • Euro 4,90

In questo numero con i disegni di Marco Forcelloni, una storia mai ripubblicata dal

1995: La leggenda del salice piangente. E da una storia di Carl Barks, per le matite

di Daan Jippes, un classico rimodernato: Le Giovani Marmotte – All’arca! All’arca!

Direttamente dagli anni 70, scritta da Jerry Siegel e disegnata da Giuseppe Perego,

ritroviamo Le Giovani Marmotte e il vecchio Gran Mogol. Inizia qui la prima parte di una grande storia a episodi: L’avventura in Europa, a

cominciare da Le GM alla ricerca dell’autore sconosciuto, con i disegni di Giorgio

Cavazzano, per continuare con storie inedite!

PAPERINO N. 490

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO N. 490 VARIANT

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 5,50

