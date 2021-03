Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 25 marzo 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 25 marzo 2021

BATMAN: DEATH METAL 1

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Riley Rossmo, Daniel Warren Johnson, AA.VV.

25 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1

• Liberate la bestia che è in voi e date inizio all’headbanging: Death Metal è qui!

• La Terra è dominata dal Multiverso Oscuro, e i membri della Justice League sono alla mercé del Batman che Ride!

• Nonostante il Cavaliere Oscuro, Wonder Woman e Superman siano divisi, la lotta per la sopravvivenza deve cominciare!

• La potente band composta da Scott Snyder e Greg Capullo si riprende il palco per un bis sconvolgente!

Y: THE LAST MAN VOL. 3: UN PICCOLO PASSO

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra, José Marzan, Jr.

Marzo • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Y: The Last Man (2002) #11/17

• Continua la nuova edizione della serie Vertigo vincitrice di tre Eisner Award!

• Quando un’infezione planetaria uccide ogni mammifero con il cromosoma Y, Yorick Brown è l’unico uomo rimasto… e vuole svelare il mistero della propria sopravvivenza!

• Dalla Stazione Spaziale Internazionale è in arrivo una capsula russa con tre passeggeri: una donna e due uomini. Che minaccia si profila per Yorick?

• Dalla mente di Brian K Vaughan, uno degli sceneggiatori di Lost!

SHERIFF OF BABYLON

Autori: Tom King, Mitch Gerads

Marzo • 18,3×27,7, C., 304 pp., col. • Euro 32,00 Contiene: Sheriff of Babylon (2015) #1/12

• Baghdad, 2013. La dittatura di Saddam Hussein è finita, e le truppe americane hanno preso il comando del paese. La situazione, però, non è sotto il controllo di nessuno, e il territorio è nel caos più totale.

• Christopher Henry ha per le mani un omicidio, ma nel marasma in cui si trova il paese, sembra essere l’unico interessato a risolvere il caso!

• La maxiserie completa prodotta delle superstar del fumetto Tom King (Mister Miracle) e Mitch Gerads (Batman)!

• Un resoconto iperrealistico e drammatico della situazione mediorientale da parte di un ex agente della CIA!

JUSTICE LEAGUE/DOOM PATROL: MILK WARS

Autori: Gerard Way, Steve Orlando, Dale Eaglesham, Mirka Andolfo, AA.VV.

Marzo • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: JLA/Doom Patrol Special (2018) #1, Mother Panic/Batman Special (2018) #1, Shade the Changing Girl/Wonder Woman

Special (2018) #1, Cave Carson Has A Cybernetic Eye/Swamp Thing Special (2018) #1, Doom Patrol/JLA Special (2018) #1

• Il mondo è in vendita e, per offrire ai nuovi acquirenti la miglior Terra possibile, RetConn ha deciso di dare una bella imbiancata!

• Ecco a voi Milkman Man, l’eroe mandato sul nostro pianeta per portare la gioia e la pace dell’industria casearia!

• Il folle incontro tra la Justice League, la Doom Patrol e gli eroi psichedelici dell’etichetta Young Animal.

• Una saga firmata da sceneggiatori del calibro di Gerard Way e Steve Orlando e disegnatori d’eccezione, tra cui la mitica Mirka Andolfo!

JUSTICE LEAGUE VOL. 4: SENZA FINE

Autori: Bryan Hitch, Tom DeFalco, Dan Abnett, Tom Derenick, AA.VV.

Marzo • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Justice League (2016) #20/25

• Flash è bloccato in un loop temporale in cui un suo compagno di squadra continua a morirgli tra le braccia!

• Un’infezione aliena obbliga la Justice League a mettersi in quarantena nella Torre di Guardia.

• Inoltre: la furia di Mera! Una minaccia terroristica! E un avversario talmente potente da aver quasi distrutto tutto il Corpo delle Lanterne Verdi!

• Prosegue la riproposizione dell’era Rinascita della Justice League!

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 2: LA MORTE DELL’OSCURITÀ

Autori: Dan Abnett, Will Conrad, Carmine Di Giandomenico, Daniel Sampere

Marzo • 17×26, B., 184 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Justice League Odyssey #6/12

• Starfire, Azrael e Cyborg non si aspettavano di essere venerati come divinità dai pianeti del Settore Fantasma!

• Insieme alla Lanterna Verde Jessica Cruz, ora dovranno però affrontare una forza cosmica troppo potente per loro!

• L’unica speranza è aiutare Darkseid a costruire… una nuova Apokolips?!

• Dan Abnett prende le redini della serie insieme a Will Conrad e Carmine Di Giandomenico.

HARLEY QUINN E LE BIRDS OF PREY 2

Autori: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti

Marzo • 21,6×27,6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90 Contiene: Harley Quinn and the Birds

of Prey (2020) #2

• Continua la nuova avventura di Harley Quinn scritta da Amanda Conner e Jimmy Palmiotti!

• Harleen è tornata Gotham City, ma Joker ha messo una taglia sulla sua testa!

• Riusciranno le Birds of Prey a proteggere la loro vecchia amica?

• Dall’etichetta per adulti della DC, una storia spassosa, irriverente e senza freni!

BATMAN: ANNO 100

Autore: Paul Pope

Marzo • 17×26, C., 248 pp., col. • Euro 27,00 Contiene: Batman: Year 100 (2006) 1/4, Batman Chronicles (1995) #11, Batman: Gotham Knights (2000) #3

• La miniserie vincitrice dell’Eisner Award raccolta in un imperdibile volume!

• Siamo nell’anno 2039, e Batman, icona di un tempo passato, è ricercato per l’omicidio di un agente federale!

• In un mondo distopico dove non esistono segreti, Jim Gordon, nipote del celebre commissario, comincia a investigare su un uomo che non dovrebbe esistere…

• Inoltre, le storie brevi del Cavaliere Oscuro firmate dalla superstar Paul Pope!

AQUAMAN 10

Autori: Jordan Clark, Marco Santucci

Marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #62

• Mentre i sette regni sottomarini si contendono il trono di Atlantide, la città di Xebel attende silenziosa.

• Per Aqualad è il momento ideale per fare visita al suo luogo d’origine!

• Ma quale prezzo ha dovuto pagare a suo padre, Black Manta?

• Una storia speciale scritta da Jordan Clark e illustrata dal nostro Marco Santucci!

WONDER WOMAN 10

Autori: Steve Orlando, Max Raynor, Gleb Melnikov

25 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #753/754

• Diana e la Vergine di ferro hanno stretto un’alleanza!

• Insieme dovranno affrontare il mostro che minaccia Boston!

• Wonder Woman viaggia nello spazio per aiutare la principessa Maxima.

• Intanto, Warmaster continua a tramare contro la Principessa delle Amazzoni…

HARLEY QUINN 10

Autori: Sam Humphries, Sami Basri, Abel

Marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Harley Quinn (2016) #71/72

• Continuano le avventure di Harley Quinn in California!

• Harleen credeva che il viaggio a Los Angeles avrebbe alleviato il dolore per la morte di sua madre… ma i guai continuano a perseguitarla!

• Chi ha fatto del male alla sua amica Alicia?

• E l’intrepido Booster Gold riuscirà a dare una mano ad Harley?

BATMAN 20

Autori: James Tynion IV, Jorge Jimenez

25 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman (2016) #95/96

• La Joker War entra nel vivo!

• L’Uomo Pipistrello affronta la sua nemesi per un’ultima volta!

• Finora Joker non ha mai davvero voluto vincere… ma ora le sue motivazioni sono cambiate, e questo lo rende più letale che mai!

• Un Batman sull’orlo del baratro dovrà battere in ritirata per cercare l’aiuto di… Harley Quinn?

STRANGE ADVENTURES VOL. 1: I BUONI E I CATTIVI

Autori: Tom King, Mitch Gerads, Evan Shaner

Marzo • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Strange Adventures (2020) #1/6

• Dopo aver fatto vincere al pianeta Rann un conflitto spaziale, l’eroe di guerra Adam Strange si ritira sulla Terra insieme alla moglie Alanna…

• …ma le conseguenze delle decisioni prese in battaglia stanno per tornare a minacciare lui e tutto l’Universo DC!

• La prima parte di un’epica storia di guerra e redenzione che si presenta come la sorpresa del 2020!

• La nuova grande storia di Tom King e Mitch Gerads, vincitori di cinque premi Eisner con Mister Miracle!

