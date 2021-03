Eddie Murphy ha fornito un aggiornamento su un potenziale Beverly Hills Cop 4, e sembra che un altro sequel non accadrà presto. L’attore ha recitato nella commedia poliziesca degli anni ’80 diretta da Martin Brest nei panni di un poliziotto di Detroit in vacanza a Beverly Hills. Il primo film ha incassato 234 milioni di dollari al botteghino, portando a due sequel nel 1987 e nel 1994.

Beverly Hills Cop 4 – le dichiarazioni di Eddie Murphy

In un episodio sul canale YouTube di Showtime, di cui trovate il video esteso in cima a questo articolo, Eddie Murphy ha parlato con i conduttori del talk show Desus Nice e The Kid Mero della possibilità di realizzare un quarto film della serie, la scorsa settimana.

Eddie Murphy non è esplicitamente contrario all’idea di realizzare Beverly Hill Cop 4, ma l’attore ha chiarito che non è interessato a una pigra rivisitazione, a meno che non ritenga che il materiale sia valido:

“Sono 15 anni che cercano di fare un altro Beverly Hills Cop. In questo momento, Netflix ce l’ha e stanno cercando di sviluppare una sceneggiatura. Questo è quello che dovremmo fare dopo. Ma io sono per il non fare nulla finché la sceneggiatura non sarà quella giusta“.

Nel 2019 è stato annunciato che Paramount Pictures e Netflix avevano stipulato un contratto di licenza una tantum per un altro film. Come menzionato da Murphy, Netflix ora ha i diritti esclusivi di Beverly Hills Cop 4 con Murphy e il produttore originale Jerry Bruckheimer.

Non c’è dubbio che Beverly Hills Cop 4 sarebbe un successo in streaming con un’ampia audience di vecchi fan e un nuovo pubblico probabilmente interessato a vedere le ultime novità di Murphy.

L’attore ha già detto nel 2014 che il film sarà girato a Detroit come un modo per generare entrate per la città, quindi questo potrebbe fornire alcuni indizi su dove potrebbe andare a parare la sceneggiatura.

