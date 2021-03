Dopo tanta attesa, Zack Snyder’s Justice League si è finalmente mostrato al pubblico, coi fan DC entusiasti di questa versione completamente differente a quella cinematografica e nettamente migliore.

Considerato anche il periodo storico, è uno dei film DC del momento insieme a Wonder Woman 1984 (con una storia dietro alla produzione però diversa e sicuramente meno “intensa”) ed è quindi normale che giungano sempre più curiosità a riguardo.

Una di queste riguarda i baffi di Henry Cavill; l’attore, richiamato ai tempi da Joss Whedon per delle nuove riprese di Justice League, aveva già iniziato il suo lavoro su Mission: Impossible – Fallout che lo portò, appunto, a farsi crescere dei baffi. Per evitare di avere un Superman “baffuto”, l’attore è stato poi “rasato” digitalmente con la CGI.

Zack Snyder’s Justice League e i buffi di Henry Cavill

Snyder però non ha avuto questi problemi, poiché ha effettuato le riprese prima del lavoro di Cavill sull’altro film e perché, in questa versione che stiamo vedendo, non ha usato nessuna scena non direttamente girata da lui.

“L’ho visto solo sui meme, è divertente, ma è anche bello sapere che non abbiamo visto un Superman con quella specie di baffi” spiega Snyder a MTV News. Nonostante questo, il regista ha comunque preso in considerazione l’idea di dare all’eroe un look simile al Black Superman visto nei fumetti degli anni ’90.

Della versione integrale del regista esiste anche una versione totalmente in bianco e nero, rinominata “Justice is Grey”; secondo il regista, sarebbe questa la tonalità ideale per esprimere al meglio le potenzialità della sua storia. Di seguito, possiamo vedere un piccolo teaser trailer di questa versione, prossimamente su HBO Max:

Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray coming soon to @HBOMax. #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 21, 2021

Questa la sinossi del film:

Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nel cast del film troviamo Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons.

Ricordiamo che Zack Snyder’s Justice League è disponibile per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV; per chi volesse invece noleggiarlo, dal 1° aprile sarà possibile farlo su Sky Primafila e Infinity. Fateci sapere le vostre opinioni su questa versione integrale del film!

Appassionati dell’universo DC? Acquistate il boxset DC5 Film (Justice League,Wonder Woman,Suicide Squad,L’Uomo D’Acciaio, Batman v Superman)