Boruto: Naruto Next Generations sta per concludere l’arco dei Contenitori nell’anime, e questo significa che la serie si sta preparando per affrontare la fase successiva, dedicata interamente a Kawaki.

Boruto e Kawaki – insieme per forza

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul prossimo arco narrativo dell’anime di Boruto.

Dopo aver confermato che l’anime avrebbe affrontato questo nuovo arco su Kawaki con nuovi episodi a partire da questo aprile, la serie ha stuzzicato i fan su ciò che dovrebbero aspettarsi con questa prossima fase dell’anime, poiché la prima immagine della serie ha anticipato un legame molto stretto tra Boruto e Kawaki.

Con questo nuovo arco, che preannuncia che Kawaki e Boruto sarebbero stati costretti a legare sotto la supervisione di Naruto stesso, i primi dettagli per l’arco confermano che i due ragazzi stanno lavorando insieme per capire il legame tra i segni del Karma e la misteriosa risonanza che sembrano condividere l’uno con l’altro.

Kawaki e Boruto saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, e il nuovo look è stato progettato da Tetsuya Nishio, responsabile del character design. Kawaki, che ha lo stesso segno misterioso di Boruto, “Karma”, ora vive nella casa di Naruto. Nonostante i conflitti tra loro, riusciranno ad andare d’accordo?

Sembra che Naruto stia vedendo qualcosa nel giovane Kawaki, e questa dinamica verrà esplorata (insieme alla relazione tra lui e Boruto) con ogni nuovo episodio.

