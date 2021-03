Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bond sta per arrivare sui dispositivi mobile. Da ora è già possibile preregistrarsi direttamente da Google Play. Inoltre, una beta chiusa di Dragon Quest The Adventure of Dai sarà disponibile sui dispositivi Android in Australia, Canada, Regno Unito, Francia, Giappone, Nuova Zelanda e Singapore. Questo ci permetterà di sapere già con anticipo molte informazioni, meccaniche e qualità del titolo.

Il gioco, com’è facilmente intuibile, si basa sullo spin-off omonimo della famosa serie di Square Enix e sarà un gioco di ruolo a squadre per mobile, con battaglie dinamiche e molte opzioni per lo sviluppo dei personaggi, così da accontentare anche i maniaci della personalizzazione. Dunque se siete interessati andate subito a preregistrarvi!

Dragon Quest The Adventure of Dai – l’anime

In Italia, il manga di Dragon Quest The Adventure of Dai era stato pubblicato da Edizioni Star Comics tra il 1997 e il 2002, mentre la serie animata era andata in onda su Junior TV nel 1998. Al momento Edizioni Star Comics sta pubblicando il sequel di Dragon Quest – L’Emblema di Roto, di cui The Adventure of Dai rappresenta il prequel. Così era stato annunciato l’anime:

Tornano le epiche atmosfere dell’universo di Dragon Quest in questo fantastico sequel dell’avvincente saga de L’emblema di Roto! Il viaggio del giovane Aros, che insieme alla memoria ha perduto ogni cosa, prende il via vent’anni dopo la conclusione delle avventure di Arus e compagni, in un mondo da cui è scomparsa tutta la magia. Il nostro eroe riuscirà a svelare il mistero dei cambiamenti che si sono verificati in tutto il mondo?

Ricorderete che di Dragon Quest The Adventure of Dai era anche stato annunciato un nuovo manga insieme al debutto della serie animata. Esso aveva debuttato nell’ottobre 2020 su Saikyo Jump.

