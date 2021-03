Shin Megami Tensei III Nocturne HD sta per arrivare su PS4, Nintendo Switch e Steam. Finalmente abbiamo una data precisa: il gioco verrà pubblicato il 25 maggio e con il preordine digitale della Deluxe Edition sarà accessibile già a partire dal 21 maggio. Originariamente pubblicato per PS2 nel 2005, il gioco è conosciuto anche come Lucifer’s Call in occidente, mentre ad ottobre 2020 la remaster è già stata pubblicata in Giappone.

Mettendoci nei panni di uno studente delle superiori giapponesi, saremo testimoni dell’apocalisse e la Tokyo che conoscevamo sparirà dinanzi ai nostri occhi. La fine del mondo è successa e adesso tocca a chi ha la volontà più grande ricrearlo. Bisognerà farsi strada attraverso vecchi amici e nuovi nemici in battaglie estremamente tattiche e impegnative. Bisognerà sconfiggere demoni e decidere cosa farne del mondo, oltre che scegliere se entrare o meno nel misterioso Labirinto di Amala e arrivare alla verità finale.

Per risolvere alcuni problemi del lancio, è già stata annunciata una patch al Day One.

Nocturne – il gioiello di PS2

Poco conosciuto in occidente, Nocturne è uno dei giochi di ruolo giapponesi più dark e difficili di sempre. Proprio come i suoi predecessori, Nocturne ci immerge in un’ambientazione dai forti richiami religiosi. La controversa trama, molto astratta e profonda, i personaggi ambigui e il gameplay lo hanno reso un gioco di culto per PS2.

La sua difficoltà leggendaria lo resero anche inaccessibile a molti giocatori, ma ne determinò anche il suo maggiore fascino. Nel gioco c’è anche un cameo di Dante, che però risulta perfettamente integrato all’interno della trama e del mondo di gioco.

Non ci resta che aspettare il 25 maggio (appena due mesi) per mettere le mani sull’eccellente Shin Megami Tensei III Nocturne HD, che ricordiamo sarà disponibile per PS4, Switch e PC, tramite la piattaforma di Steam.

