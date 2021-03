Fairy Tail – Guild Masters è il titolo del nuovo gioco per cellulari basato sul manga di Hiro Mashima edito da Star Comics in Italia.

Si tratta di un RPG strategico che sarà disponibile in Giappone a Primavera per dispositivi mobili Android e iOS; il gioco è gratuito, ma prevede acquisti in app.

Il cast finora confermato include:

Natsu Dragneel (doppiato da Tetsuya Kakihara)

Lucy Heartfilia (Aya Hirano)

Happy (Rie Kugimiya)

Gray Fullbuster (Yuichi Nakamura)

Erza Scarlet (Sayaka Ohara)

Wendy Marvell (Satomi Satou)

Carla (Yui Horie)

Star Comics presenta così il manga originale:

Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Harujion, dove si dice sia arrivato un famoso mago di nome Salamander.

Ma, per qualche motivo, la sua ottima reputazione sembra non corrispondere alla realtà dei fatti, dato che silenziosamente inizia ad adescare ragazze e renderle sue schiave.

Nella rete finisce pure Lucy, giovane aspirante maga che sogna di entrare a far parte della mitica congregazione denominata Fairy Tail: insospettito, Natsu decide di intervenire, e scopre qualcosa di incredibile…

Fairy Tail – l’RPG di Gust

KOEI Tecmo ha pubblicato l’RPG Fairy Tail, sviluppato da Gust per Sony PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam, in Europa il 30 Luglio 2020:

Demoni, maghi oscuri, draghi e gatti ti aspettano nel tuo viaggio nella terra di Fiore! Vivi le peripezie di Natsu Dragneel, di Lucy Heartphilia e degli altri eccentrici membri della gilda di maghi FAIRY TAIL in un’avventura divertente ed elettrizzante. GUST Studios sta lavorando al gioco sotto la supervisione dell’autore Hiro Mashima, promettendo una ricostruzione fedele del mondo di FAIRY TAIL e i suoi insoliti abitanti, dalla magia ai personaggi iconici. FAIRY TAIL, basato sull’omonimo manga e anime più venduti di Hiro Mashima, segue la trama dell’arco narrativo dei “Grandi Giochi di Magia” – che permette ai giocatori di rivivere o sperimentare per la prima volta gli emozionanti episodi di questa storia amata dai fan. Inoltre i giocatori potranno non solo sperimentare storie raccontate nel manga e nell’anime, ma potranno anche godersi elementi di storia mai visti prima!

Acquista il gioco per PlayStation 4