Jujutsu Kaisen 143 ci ha fornito un primissimo sguardo ai genitori di Yuji Itadori. La serie manga originale di Gege Akutami ha dedicato gli ultimi capitoli ad esplorare le ricadute immediate dell’incidente di Shibuya, ma Jujutsu Kaisen 143 ha preparato il terreno per il prossimo grande arco della serie.

Questo include alcune rivelazioni e anticipazioni piuttosto importanti per il futuro, e una delle più grandi riguarda Yuji Itadori e la sua famiglia, che non avevamo potuto ancora incontrare ufficialmente nella serie. Finora.

All’inizio della serie, Yuji aveva solo suo nonno come suo ultimo parente vivente. Il creatore della serie Gege Akutami aveva già anticipato che avremmo visto presto i genitori di Yuji in una recente intervista all’inizio di questo mese, e Jujutsu Kaisen 143 ci regala il nostro primo sguardo ai genitori di Yuji.

Jujutsu Kaisen 143 – i volti dei genitori di Yuji

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 143.

Jujutsu Kaisen 143 riprende dopo il sanguinoso cliffhanger che in cui Yuta aveva pugnalato al cuore Yuji. Mentre Yuji si riprende (poiché viene presto rivelato che Yuta lo aveva ucciso solo per resuscitarlo poco dopo), fa un sogno in cui vede i suoi genitori (cosa che in realtà non dovrebbe essere in grado di fare, considerando che all’epoca era un bambino molto piccolo). La prima rivelazione è del padre di Yuji, Jin, che sta litigando con il nonno del bimbo in fasce che tiene in braccio e a cui rivolge un tenero e affettuoso sguardo paterno:

Il nonno di Yuji avverte Jin che dovrebbe “rinunciare a quella donna” o morirà, e aggiunge che avrebbe voluto un nipotino che fosse figlio di una donna di nome Kaori, ma che non fu possibile a causa della sua morte.

A questo punto, il nonno di Yuji viene subito interrotto da una donna che lo chiama “suocero”. Tuttavia, la successiva rivelazione del volto della donna che è molto probabilmente la madre di Yuji è davvero inquietante:

È qui che finisce il flashback, ma la fronte di questa donna ha dei segni molto simili ai punti del Fake Geto, che in realtà è un corpo che ospita il cervello di Noritoshi Kamo.

C’è quindi molto che verrà probabilmente rivelato una volta che sapremo qualcosa in più sui genitori di Yuji, e potrebbe essere probabile che questa donna sia Kaori posseduta dal cervello di Kamo.

