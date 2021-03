La battaglia tra Isshiki Otsutsuki e Boruto, Naruto, Sasuke e Kawaki si è conclusa con la vittoria dei ninja del Villaggio della Foglia, ma non senza graffi e sangue.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BORUTO 56

I ninja sono ritornati al villaggio ed è tempo di bilanci, cure e piani per affrontare la prossima minaccia. In particolare Kawaki, composto da tecnologia scientifica, è al momento sotto osservazione nel laboratorio tecnologico dei dottori Katasuke, Amado e della novizia Sumire.

È la stessa ex rappresentante di classe all’Accademia Ninja ad effettuare il controllo e manutenzione del corpo di Kawaki, sotto ovviamente la supervisione degli scienziati che hanno riconosciuto il suo talento, e da qui si nota un certa diffidenza di quest’ultimo nei confronti della ragazza.

Gli scienziati, tuttavia, assicurano il ragazzo che si tratta di una novizia in gamba.

Nel mentre della conversazione, Sumire dichiara a Kawaki che egli è sempre assieme a Boruto e Kawaki, in tutta risposta, le chiede se prova qualcosa per il figlio di Naruto.

Sumire, arrossendo, non riesce a smentire e conferma la teoria di Kawaki chiedendogli di mantenere il segreto e, nel frattempo, di parlargli di Boruto qualora ci fossero delle novità sul suo conto.

La conversazione tra i due termina, ma sicuramente in futuro si ritroveranno a scambiare pensieri dal momento che Sumire è direttamente coinvolta nella manutenzione del corpo tecnologico di Kawaki.

Che ne sarà quindi del futuro amoroso di Boruto? Il figlio di Naruto riscroscerà l’interesse della sua coetanea? In passato nel manga la stessa Sumire aveva lasciato intendere a Sarada Uchiha un certo debole per Boruto. Adesso non resta che attendere per scoprire se sboccerà il vero legame tra i due ragazzi.

Boruto 56: dove leggerlo

Il Capitolo 56 è disponibile in Italia per la lettura legale e gratuita su MANGA Plus.