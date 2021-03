Jujutsu Kaisen 143 ha dato il via a un nuovo gioco mortale! L’ultima serie di capitoli del manga originale di Gege Akutami si è concentrata sull’esplorare le ricadute dell’incidente di Shibuya, poiché Yuji era stato condannato a morte ancora una volta, e Yuta Okkotsu è stato designato come suo boia.

Ma come rivela l’ultimo capitolo, questo è solo l’inizio di un nuovo importante arco della serie, poiché il capitolo prepara il terreno per il prossimo grande conflitto.

Jujutsu Kaisen 143 – cosa ci aspetta nel nuovo arco?

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 143.

Come anticipato dal Fake Geto durante la fine dell’Incidente di Shibuya, ora molte persone hanno attivato le loro maledizioni e saranno costrette a combattere l’una contro l’altra finché non emergerà il più forte fra i forti. È quello che viene chiamato il Culling Game, ovvero un gioco al massacro.

Quando Fake Geto, che si è rivelato essere in realtà il cervello di Noritoshi Kamo che possiede il cadavere di Geto in seguito al suo combattimento con Yuta durante il prequel di Jujutsu Kaisen,liberando una marea di spiriti maledetti in Giappone, ha anche rivelato che avrebbe attivato una serie di maledizioni nelle persone, e quei nuovi utenti maledetti sarebbero stati costretti a combattersi l’un l’altro. Ebbene, quella minaccia si è finalmente avverata.

Jujutsu Kaisen 143 si conclude quindi con un grande cliffhanger in cui Megumi Fushigoro si rivolge a Yuji e gli dice che Noritoshi Kamo ha iniziato il suo piano per costringere coloro che sono coinvolti nel mondo del Jujutsu, volenti o nolenti, proprio come sua sorella Tsumiki, nel gioco al massacro, che costringerà le persone a uccidersi a vicenda per guadagnare punti, ma non è ancora del tutto chiaro quale sarà il premio del vincitore.

Non è noto se questo evento sia destinato a far combattere tutti fino a quando non resterà un solo vincitore, ma la fine del capitolo conferma che il Culling Game si svolgerà dopo 19 giorni.

