Il mondo di Naruto è sempre stato molto variegato presentando una miriade di personaggi e di luoghi, ma non ha mai abbracciato il mondo fantascientifico e dei cyborg. Tuttavia, pare che sia arrivato il momento.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BORUTO 56.

Masashi Kishimoto, adesso che è pienamente alla guida della scrittura del sequel di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations, ha deciso di cambiare approccio e di offrire un taglio, appunto, più fantascientifico come desiderato da egli stesso dalla fine di Naruto.

Al fine di realizzare questa svolta, il Capitolo 56 di Boruto ha aperto all’introduzione di una nuova serie di cyborg come nemici del mondo dei ninja.

Tali nemici sono stati creati dallo scienziato di Kara, Amado, ma sono stati quasi tutti distrutti poichè addirittura più forti dell’ex leader dell’organizzazione, Jigen.

Tuttavia, non tutti i cyborg sono stati dismessi dal momento che un altro ex componente di Kara, Boro, ne ha conservati alcuni e tenuti sono stretta sorveglianza per essere utilizzati in futuro.

Colui che si sta impegnando per provare il loro potere è l’ultimo componente interno di Kara, Code, che ha deciso di prendere in mano la missione di vendicare Isshiki Otsutsuki e si sottomettere coloro che lo hanno ucciso: Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki.

Il Villaggio della Foglia è quindi di nuovo in pericoloso e questa volta la minaccia non arriva da umani veri e propri, ma da macchine che daranno serio fine da torcere alla già ferita pace del mondo dei ninja.

Boruto 56: dove leggerlo

Il Capitolo 56 è disponibile in Italia per la lettura legale e gratuita su MANGA Plus.