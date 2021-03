Jujutsu Kaisen 143 ha spiegato un piano segreto per cercare di aiutare Yuji. In una recente intervista, il creatore della serie Gege Akutami aveva scherzato sul fatto che Satoru Gojo aveva contattato Yuta prima dell’arco dell’incidente di Shibuya. Sebbene fosse un mistero ciò di cui avrebbero potuto parlare, Jujutsu Kaisen 143 ha rivelato i contenuti della loro conversazione segreta fuori dallo schermo.

Ora che l’ordine di esecuzione di Yuji è stato ripristinato in seguito proprio all’Incidente di Shibuya, Yuta dovrà essere il suo carnefice, e i due protagonisti si sono incontrati per la prima volta proprio in questa poco felice circostanza.

Jujutsu Kaisen 143 – come salvare Yuji dalla condanna a morte?

Mentre i capitoli precedenti della serie hanno visto Yuta ottenere una rapida e sanguinosa vittoria contro Yuji, è stato rivelato che in realtà si trattava di un falso e che fosse parte di un piano più ampio che Yuta e Gojo avevano organizzato prima dell’incidente di Shibuya.

Come ha rivelato Jujutsu Kaisen 143, Gojo aveva effettivamente contattato Yuta per fargli sorvegliare gli studenti del Jujutsu Tech del primo e del secondo anno… e Yuji in particolare.

Il capitolo 143 della serie ha rivelato anche che Yuta aveva usato la sua tecnica della maledizione inversa per fermare il cuore di Yuji abbastanza da denunciarlo come morto alle alte sfere, mettendo così in atto il piano segreto di Gojo.

Un flashback ha rivelato che Gojo aveva contattato Yuta prima dell’incidente di Shibuya perché era preoccupato che presto gli sarebbe successo qualcosa di brutto (cosa che alla fine è successa).

Dice a Yuta che è particolarmente preoccupato per l’esecuzione segreta di Yuji (qualcosa di cui Yuta sa tutto), e Yuta ha deciso che uccidere e rianimare Yuji sarebbe stato il modo migliore per mettere in atto questo piano segreto e dare pace a Yuji, almeno per un po’ tempo. Per quanto riguarda il motivo per cui avesse pianificato il tutto, Yuta dice semplicemente che Yuji è importante per le persone che sono importanti per lui.

Questo sembra indicare che Yuji e Yuta lavoreranno molto più a stretto contatto l’uno con l’altro d’ora in poi.

