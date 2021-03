Il team di produzione dell’anime di Burn the Witch ha condiviso su Twitter un video speciale in cui Tite Kubo, autore di Bleach e Burn the Witch, disegna uno schizzo di Noel.

Come potete vedere, dopo aver definito la linea della mascella dell’eroina, aggiunge il posizionamento approssimativo della bocca di Noel. La clip continua mentre Kubo dà vita ai capelli di Noel e aggiunge altri dettagli intorno al viso e alle orecchie. Guardando la sua velocità, è facile cpaire quante volte Kubo ha disegnato Noel per lavoro, senza contare poi che la sua abilità parla da sola.

Burn The Witch – il franchise

Burn The Witch nasce in forma di one-shot autoconclusivo per celebrare i 50 di Weekly Shonen Jump nel 2018 e nel 2020 è divenuta una vera e propria serie debuttando ad agosto 2020. In Italia il manga è inedito.

Burn The Witch segue le avventure di Noel Niihashi e Ninny Spangcole, due Streghe che lavorano per Wing Bind nella Reverse London, il ramo occidentale della Soul Society popolato da Draghi e tenuto segreto alla Londra del mondo umano.

La serie è composta da 4 capitoli totali e il 14 settembre 2020 è stato pubblicato il 4° capitolo che conclude la prima stagione.

Storicamente il 72% di tutte le morti a Londra sono legate ai draghi, esseri fantastici invisibili alla maggior parte della gente. Anche se sconosciute ai più, alcune persone hanno tenuto testa a questi draghi. Solo gli abitanti di Reverse London, che vivono nella parte nascosta “al contrario” di Londra, possono vedere i draghi. I protagonisti della storia sono il duo di streghe Noel Niihashi e Ninny Spangcole. Sono agenti di protezione per Wing Bind. La loro missione è quella di proteggere e gestire i draghi all’interno di Londra per conto del popolo.

I primi capitoli sono stati adattati in un film d’animazione uscito il 2 ottobre 2020 nelle sale giapponesi e on-demand. Il film è disponibile in Italia con sottotitoli su Crunchyroll e diviso in tre parti. I responsabili della produzione sono lo Studio Colorido e il team Yamahitsuji con la regia di Tatsuro Kawano.

L’autore, in una intervista, ha detto che la seconda stagione è attualmente in fase di lavorazione, ma non arriverà così presto come alcuni fan potrebbero sperare.

