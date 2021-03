Nacht è di certo uno dei personaggi più misteriosi di Black Clover. Nei capitoli precedenti della serie di Yuki Tabata abbiamo scoperto che in realtà è il vice capitano dei Tori Neri, è una spia nel Regno di Spade e, nel capitolo 285 è stato rivelato che Nacht aveva un fratello gemello di nome Morgen. Questo nuovo capitolo scava ancora di più nel passato di Nacht e rivela l’origine della sua magia.

Attenzione! L’articolo contiene spoiler su Black Clover 286!

Il capitolo 286 rivela che il passato di Nacht è ancora più oscuro di quanto si potesse immaginare, confermando che è stato suo fratello Morgen a lavorare con Yami quando i gemelli avevano 15 anni. Morgen e Yami si erano uniti alla squadra del Cervo Azzurro e Morgen aveva incoraggiato Nacht a unirsi, ma il ragazzo aveva rifiutato.

Quando Nacht compie 18 anni, i suoi genitori gli rivelano che la famiglia Faust possiede un tipo di magia che si concentra sull’oscurità e sul legame con i diavoli. La famiglia ha studiato i diavoli per generazioni, quindi Morgen era in realtà la pecora nera per essere una brava persona.

Nacht, sopraffatto dalla sua malizia e curiosità, inizia a legare con i diavoli e a imparare di più di questa magia, creando i quattro contratti che ha nel presente con Gimodelo, Slotos, Plumede e Walgner. I suoi genitori pensano che abbia il talento di legarsi a qualcosa conosciuto come il “Diavolo Supremo”, per questo il padre gli regala un braccialetto legato al diavolo Lucifugus.

Morgen, che si è intrufolato nella camera, tenta di dissuadere suo fratello, ma Nacht evoca il diavolo. Lucifugus si dimostra troppo potente e uccide la maggior parte della famiglia. Morgen allora sacrifica la sua vita per annullare il rituale, rimandando così il diavolo negli inferi.

Questo spiega l’odiodi Nacht per i diavoli in generale, ma non quello rivolto ai Cavalieri Magici, quindi c’è ancora molto da scoprire sul passato di Nacht. Sicuramente sapremo qualcosa di più nel prossimo capitolo.

Acquista il primo volume di Black Clover