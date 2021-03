Beast Complex, la serie di Paru Itagaki che condivide l’universo narrativo di Beastars, giungerà a conclusione il 25 Marzo 2021 sulle pagine del numero 17 della rivista Weekly Shonen Champion edita da Akita Shoten.

Stando ad Amazon, i volumi 2 e 3 dell’opera della stessa autrice di Beastars arriveranno nelle librerie del Giappone rispettivamente l’8 Aprile e il 7 Maggio 2021.

A proposito di Beast Complex e Beastars

Paru Itagaki ha lanciato Beast Complex nel 2016.

La prima miniserie si compone di sei capitoli, raccolti in un volume unico pubblicato da Akita Shoten l’8 Febbraio 2018.

I nuovi capitoli dell’opera sono pubblicati a partire da Gennaio 2021.

In Italia il primo volume verrà pubblicato da Planet Manga ad Aprile:

In un volume unico, una raccolta di storie brevi ambientate nel mondo di animali antropomorfi del pluripremiato Beastars. Paru Itagaki, l’acclamata autrice di Beastars, firma sei intensi racconti che descrivono luci e ombre della convivenza tra erbivori e carnivori.

Fra contraddizioni, ipocrisie e legami più forti di qualsiasi diversità…

Beast Complex e Beastars

Paru Itagaki ha serializzato Beastars sulla rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten dal Settembre 2016 all’Ottobre 2020; la serie si compone di 22 volumi.

In Italia il manga originale è in corso per Planet Manga:

Chi ha paura del lupo cattivo? Di sicuro tutti gli erbivori dell’istituto Cherryton, che nel sensibile Legoshi vedono solo una minaccia pronta a ghermirli.

Così quando a scuola l’alpaca Tem viene ucciso, i sospetti ricadono su di lui…

Riuscirà il lupo Legoshi a smentire i pregiudizi e a ottenere giustizia?

Il manga dell’autrice di Beast Complex ha ispirato una trasposizione animata la cui prima stagione, composta da 12 episodi, è andata in onda in Giappone tra Ottobre e Dicembre 2019; nel resto del mondo è stata distribuita su Netflix il 13 Marzo 2020.

La seconda stagione è in onda in Giappone dal 5 Gennaio 2021, mentre nel resto del mondo uscirà su Netflix a Luglio.

