Venerdì 19 Marzo ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Le parole del co-autore di Soldato d’Inverno

Adesso Ed Brubaker, che sulle pagine della Marvel Comics ha dato vita alle più appassionanti storie del Soldato d’Inverno assieme a Steve Epting, ha scritto un lungo post sul suo blog in risposta all’uscita di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+.

“E ovviamente, oggi The Falcon and The Winter Soldier debutta su Disney+. Il che, tristemente, è fonte di sentimenti conflittuali per me“.

Debutta così lo scrittore, rivelando un punto di vista non del tutto nuovo quando si tratta di autori di fumetti e dei loro sentimenti in merito ai vari adattamenti cinematografici e televisivi. Ha poi continuato così:

“Sono davvero felice per Sebastian Stan, credo sia un attore e una persona fantastica, è il perfetto Bucky/Winter Soldier, e sono contentissimo che abbia finalmente più screen time. E poi Anthony Mackie è un grande nel ruolo di Falcon, e tutti coloro che ho avuto modo incontrare ai Marvel Studios, Kevin Feige incluso, sono stati tutti gentili con me. Ma allo stesso tempo, tutto ciò che abbiamo ricevuto io e Steve Epting per aver creato il Soldato d’Inverno e le sue storyline finora sono stati per lo più dei semplici ringraziamenti qua e là, ed è qualcosa che sta diventando sempre più difficile da accettare“.

Concludendo:

“Quindi sicuramente lo guarderò, e così dovreste fare anche voi se siete dei fan del Marvel Cinematic Universe. Ma probabilmente rimanderò la visione ad un secondo momento. Perciò per piacere, non mandatemi nessuno spoiler, ma mostrate tutto il vostro affetto nei confronti di Sebastian Stan sui social dove è presente“.

Il Soldato d’Inverno di Brubaker e Epting ha debuttato per la prima volta nel fumetto “Captain America #1″ nel 2004.

The Falcon And The Winter Soldier – trama e cast

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

Recupera il fumetto di Falcon & The Winter Soldier: Taglia una testa