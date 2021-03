Per anni, i Cinecomic hanno decretato alcuni dei più grandi successi cinematografici, indipendentemente dal fatto che appartengano al Marvel Cinematic Universe o alla DC.

Avengers: Endgame è infatti riuscito a diventare il film di maggior incasso della storia, venendo superato nuovamente da Avatar dopo essere nuovamente uscito nelle sale in Cina una settimana fa, rafforzando ulteriormente la validità di questo tipo di produzioni sul grande schermo.

Man of Steel, Batman V Superman e Zack Snyder’s Justice League: Questa ad oggi è la trilogia di Zack Snyder, regista che finalmente ha avuto la possibilità di completare la sua visione senza alcun tipo di via di mezzo grazie ad HBO Max (sperando di vedere anche dei sequel in futuro).

Marvel vs DC: parla Zack Snyder

In un’intervista per il New York Times, Zack Snyder ha spiegato di prendere molto sul serio i personaggi DC e la loro mitologia, a differenza dei Marvel Studios dove i film sono spesso di tono leggero e non mancano mai di commedia. Tuttavia, ha sottolineato che lo studio è il migliore in quello che fa.

Infatti lo stesso Snyder è sempre stato accusato di prendere troppo sul serio i suoi film di supereroi e di utilizzare tonalità fin troppo cupe ed opprimenti, scontrandosi anche con la stessa Warner Bros, che spesso ha interferito nella produzione cercando appunto di replicare la formula dei Marvel Studios, motivo per cui è stato ingaggiato Joss Whedon dopo l’abbandono dello stesso regista per motivi personali.

Il regista ha discusso proprio della sua visione in contrapposizione con quella dei Marvel Studios, spiegando:

“La Marvel sta facendo altro. Loro lo stanno facendo ad un livello alto, action comedy con tanto cuore. Ci sono riusciti perfettamente. Un tentativo di replicare tutto ciò sarebbe follia, dato che sono bravissimi nel farlo. La DC ha un livello epico e mitologico, quindi ho deciso di prendere questi personaggi e portarli in questo fantastico viaggio. Francamente, ero l’unico a dirlo. Non penso di essere in grado di realizzare film diversi dai miei. Il regista ha una sola abilità: il suo punto di vista. Questo è tutto. Se provi ad imitare qualcuno ed il suo modo di realizzare film, rischi seriamente di fallire.”

Gli incassi e le recensioni di Man of Steel e Batman V Superman indicano che l’approccio di Snyder non ha convinto a pieno molti spettatori ed è stato fortemente divisivo, ma lo stesso regista è consapevole di ciò e preferisce dividere la la critica piuttosto che ottenere un grande successo per poi essere dimenticato:

O ami o odi Batman v Superman, probabilmente è il film più menzionato negli hashtag e nei riferimenti. E’ la cosa più vicina ad un film cult che ci potrebbe essere ai livelli della cultura pop. Sono un provocatore? Un po’. Realizzare film della cultura pop che poi dimentichi il giorno dopo? Nah Preferirei far [imprecare] te in un Film piuttosto che renderlo carino per tutti. Siamo sinceri, non esiste un culto di Aquaman. Jason è una forza della natura e voglio che ci siano 100 film di Aquaman perchè è un ragazzo fantastico. Ma non è un film controverso. Io invece di proposito, perché lo adoro, faccio dei film più difficili.

Cosa ne pensate dei commenti di Zack Snyder? Scrivicelo qui sotto nei commenti!

