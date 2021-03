Come ormai facciamo ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 23 al 29 marzo 2021. Tra queste nuove uscite settimanali, tra albi e volumi, troviamo diverse pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Dragonero.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 23 al 29 marzo 2021

DYLAN DOG MAGAZINE 2021

Autore: Aa.Vv. Pagine: 176pp. b/n e colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 7,50€

Nel Dylan Dog Magazine 2021 potrete trovare tutto quanto riguarda l’horror, il noir e il giallo del 2020, con servizi, approfondimenti e dossier sui film, i libri, le serie tv, gli eventi e gli autori che hanno segnato l’annata. Non mancherà il consueto appuntamento con Susy & Merz e, naturalmente, con Dylan Dog. L’Indagatore dell’Incubo sarà presente, infatti, con due storie inedite mozzafiato, una di 94 e una breve di 24 pagine, suggestivamente arricchita dai toni del rosso.

DAMPYR – VATHEK!

Autore: Mauro Boselli, Samuel Marolla, Maurizio Dotti e Stefano Andreucci

Pagine: 496pp. b/n

Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 16,00€

IL RACCONTO DELLA DURA LOTTA CONTRO IL TEMIBILE MAESTRO DELLA NOTTE JAN

VATHEK, SULLO SFONDO DI CONTINUI MISTERI DA RISOLVERE – Dai territori “ai confini del mondo”, dalle più remote province dell’Angola alle oscure piramidi del Bayuda, in

Sudan, dall’oasi perduta di Zerzura alle montagne della Sierra Nevada. In questi luoghi ostili si dirama la dura lotta contro il temibile Maestro della Notte Jan Vathek. Harlan, Tesla e Kurjak riusciranno a sconfiggerlo, affrontando i suoi incredibili poteri e le sue straordinarie metamorfosi?

IL COMMISSARIO RICCIARDI – VIPERA

Autore: Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato e Lucilla Stellato

Pagine: 176pp. colore

Formato: 19x26cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 21,00€

NUOVO APPUNTAMENTO CON LE AVVENTURE A FUMETTI DEL COMMISSARIO DI MARIZIO DE GIOVANNI, UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DAI LETTORI – Manca poco alla Pasqua e le indagini di Ricciardi si concentrano sul delitto di Maria Rosaria Cennamo, soprannominata “Vipera” dai clienti. Chi ha soffocato con un cuscino la donna che faceva sognare nella sua camera tutti gli uomini di Napoli? E mentre il commissario cerca di dare un volto all’assassino, deve anche salvare la vita al suo amico, il dottor Bruno Modo, ficcatosi in un brutto guaio. Un’avventura drammatica dedicata agli amori impossibili, in cui non è prevista alcuna resurrezione.

TUTTO TEX N°600 I DEMONI DEL NORD

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 112

Uscita: 25/03/2021

Distribuito in: edicola

Soggetto: Boselli Mauro

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Ticci Giovanni

Colori: GFB Comics

Copertina: Villa Claudio

Fort Hope, un solitario avamposto delle Giubbe Rosse nel desolato Territorio del NordOvest, è stato attaccato da una tribù sconosciuta che indossa pelli di lupo e si nutre di carne umana. Per scoprire la sorte di due giovani ufficiali suoi amici, il colonnello Jim Brandon organizza una spedizione di soccorso, alla quale partecipano anche Tex, Carson, Kit e Tiger. Nella regione, dove esiste un’inimicizia secolare tra i fieri, bellicosi Dogrib e i pacifici Yellowknife, la comparsa del nuovo, spietato nemico ha gettato tutti nel terrore. Ma, mentre infuria la battaglia e Fort Hope rischia di essere conquistato e distrutto una seconda volta, Tex concepisce l’audace piano di portare la sfida nel cuore stesso delle “colline della nebbia”, regno dei demoniaci “guerrieri lupo”!…

TUTTO BONELLI. 1941-1979 – GLI ANNI D’ORO

Formato: 16 x 21 cm, colore

Tipologia: Brossurato

Pagine: 528

Uscita: 25/03/2021

A cura di Mauro Giordani e Gisello Puddu

Il primo di due volumi dedicati alla fumettografia completa della Casa editrice di via Buonarroti. In questo primo tomo, sono passate in rassegna le pubblicazioni a partire dagli esordi fino alla fine degli anni Settanta, attraverso i vari marchi che hanno caratterizzato l’impresa editoriale che tutti conoscono come “Bonelli”, una lunga avventura che ha dato vita a migliaia di albi, personaggi, storie a fumetti. Molto più di un catalogo, questi repertori contengono la descrizione accurata di ogni collana e titolo, l’elenco puntuale di tutte le edizioni, dai primi anni Quaranta, lungo i decenni fino ad arrivare alle uscite più recenti. Con l’utilizzo di schede, immagini e approfondimenti, ripercorriamo non solo la storia degli albi Bonelli, ma un capitolo, ampio e originale, della storia stessa del fumetto italiano. Un’opera preziosa per i collezionisti, gli appassionati e per tutti i lettori curiosi di scoprire il mondo dei fumetti Bonelli.

MISTER NO MORIRE A CAPRI

Autore: Guido Nolitta e Roberto Diso

Pagine: 192pp. b/n

Formato: 19x26cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 22,00€

UNA MALINCONICA CANZONE NAPOLETANA INDUCE MISTER NO A RICORDARE UN

EPISODIO DEL PASSATO – Nel 1948, insieme all’ex commilitone Steve Mallory, ricevette l’incarico di recuperare una lettera compromettente per l’esercito americano, contenente informazioni riguardo rapporti intrattenuti con la mafia italiana. I due cercano la lettera a Positano, ma sono contrastati dal boss locale Angiolillo. Le indagini condurranno Mister

No nella splendida Capri, dove entrerà in scena un nuovo giocatore…

TEX CLASSIC 106 LA STREGA DEL COLORADO

Autore: Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Virgilio Muzzi

Pagine: 64pp. colore

Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 3,20€ cad.

Dopo aver sgominato la setta capeggiata da Wang, giunge finalmente il momento della resa dei conti anche per don Manuel Espinosa, suo perfido alleato. A Texas City la legge trionfa, grazie anche al coraggio del nuovo aiuto sceriffo!

Qualche tempo dopo, Aquila della Notte, Tiger Jack e Piccolo Falco si trovano ad affrontare la minaccia della bellissima Mah-Shai. La giovane strega, grazie a intrugli, pozioni e magia indiana, ha soggiogato alcuni stregoni Navajos e si è resa colpevole della sparizione di molti giovani pellerossa, che sfrutta per la raccolta dei misteriosi fiori che le donano il suo grande potere.

ODESSA RESISTENZA N°5

Periodicità: mensile

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 96

Uscita: 27/03/2021

Soggetto: Rigamonti Davide

Sceneggiatura: Rigamonti Davide

Disegni: Mandanici Patrizia, Chiereghin Riccardo

Colori: Mandanici Patrizia, Edoardo Arzani

Copertina: De Biase Mariano

La minaccia Sermoth è tornata a essere una terribile realtà. Più grossa, più cattiva e più terribile di quanto sia mai stata. La battaglia sarà senza esclusione di colpi. La resistenza raggiungerà il suo apice e nessuno, prima che il conto alla rovescia giunga al termine, avrà mai combattuto come ha fatto oggi. A un passo dalla fine…

