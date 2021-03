In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ ambientate all’interno del Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight.

Dopo la conferma del casting di Oscar Isaac (X-Men – Apocalypse) nei panni del protagonista e di Ethan Hawke nei panni del villain le riprese sembrano pronte a partire.

Oscar Isaac pronto per interpretare Moon Knight!

Le riprese di Moon Knight dovrebbe come detto partire tra poche settimane, ma sembra che l’attore si stia già dando da fare.

La casa di produzione dell’attore ha condiviso una clip di Isaac mentre esegue una sequenze di stunt e prova alcune tecniche di combattimento.

Anche se al momento non c’è nessuna conferma che l’allenamento sia specifico per Moon Knight, le tecniche brutali all’interno del video fanno certamente pensare allo stile di combattimento di Marc Spector.

Inoltre è ormai garantito che il prossimo progetto che veda Oscar Isaac su un set sia proprio Moon Knight, quindi è ancora più certo, perchè stia imparando i trucchi per il personaggio che dovrebbe interpretare a breve.

Qui di seguito potete vedere il video in questione:

Di certo non vediamo l’ora di vedere in azione la star di Star Wars alle prese con una delle tante Serie TV annunciate dai Marvel Studios che vedremo nei prossimi mesi e anni.

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show inizieranno a Marzo e si terranno principalmente a Budapest, con un debutto su Disney+ previsto tra la Primavera e l’Estate del 2022.

